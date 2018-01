Uccisa da un' onda di 4 metri lungo la passeggiata

Praiano - turista Uccisa da un'onda nella Costiera amalfitana. Il maltempo colpisce il Sud : Il maltempo che non dà tregua al Sud Italia ha provocato una vittima nella Costiera amalfitana. Una turista di 55 anni, originaria di Belluno, è stata uccisa da un'onda mentre percorreva una stradina pedonale che fiancheggia il mare a Praiano. La furia dell'onda ha coinvolto anche il marito e la coppia in loro compagnia, soccorsi poco dopo dalla Guardia Costiera.Il maltempo ha provocato non pochi problemi alle regioni meridionali. ...

Uccisa DA ONDA “ANOMALA” IN COSTIERA AMALFITANA/ Praiano - turista caduta in mare : risucchiata : Praiano, UCCISA da un'ONDA "anomala" sulla COSTIERA AMALFITANA: turista caduta in mare e risucchiata con altri due amici turisti, lei è morta, gli altri sono sotto choc(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 14:41:00 GMT)

Valeria Lembo Uccisa dalla chemio : dose sbagliata - condannati medici e infermieri : PALERMO Una dose sbagliata di farmaco per la chemioterapia ha ucciso Valeria Lembo ad appena 34 anni. Era il 29 dicembre 2011 e ora i medici e gli infermieri che somministrarono la dose eccessiva di ...

Valeria Uccisa dalla chemio killer : condanne in Appello : Valeria Lembo aveva 34 anni quando, il 29 dicembre del 2011, morì a causa di un errore medico e di una dose "killer" del farmaco chemioterapico Vinblastina. A distanza di sei anni arriva la sentenza dei giudici della sesta sezione...

Maria Grazia Cutuli/ Giornalista Uccisa - sentenza : condannati a 24 anni i due afghani a processo : Maria Grazia Cutuli, oggi la sentenza del processo sull'omicidio della Giornalista del Corriere uccisa in afghanistan 16 anni fa. condannati i due afghani a 24 anni di carcere.(Pubblicato il Wed, 29 Nov 2017 17:01:00 GMT)

Treviso : Irina Uccisa a sassate dall’ex - per il 19enne condanna a 30 anni : Treviso: Irina uccisa a sassate dall’ex, per il 19enne condanna a 30 anni Il tribunale di Treviso ha condannato Mihael Savciuc per l’omicidio dell’ex fidanzata Irina Bakal, avvenuto nel marzo scorso a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso.Continua a leggere Il tribunale di Treviso ha condannato Mihael Savciuc per l’omicidio dell’ex fidanzata Irina Bakal, avvenuto […] L'articolo Treviso: Irina uccisa a sassate ...

Uccisa a coltellate : l'ex fidanzato condannato a 30 anni : Il gup di Catania Loredana Pezzino ha condannato a trent'anni di reclusione Luca Priolo, il 26enne che il 7 ottobre 2015 uccise con 42 coltellate la sua ex convivente, la 20enne Giordana Di Stefano. L'uomo...

Ventenne Uccisa a coltellate a Catania - condannato a 30 anni lex fidanzato : Il gup di Catania Loredana Pezzino ha condannato a trent'anni di reclusione Luca Priolo, il 26enne che il 6 ottobre 2015 uccise con 42 colpi di coltello la sua ex convivente, la 20enne Giordana Di ...

Nicole - Uccisa per gelosia dall'ex cubano. In appello condanna concordata a vent'anni : condanna concordata, ma pena invariata, per Yoandris Medina Nunez , il 24enne cubano che nel novembre dello scorso anno uccise con un colpo di pistola la sua ex, Nicole Lelli , di 23 anni. La prima ...

Uccisa e nascosta nel frigorifero : assassino condannato a 18 anni : Uccise l'ex compagna e poi nascose il corpo nel frigorifero della cantina della palazzina dove la donna abitava, a Modena. E' arrivata stamattina la sentenza di primo grado sull'

Modena - Uccisa e chiusa nel frigo in cantina : convivente condannato a 18 anni : Ha strangolato la convivente poi ha chiuso il suo corpo in un frigo in cantina. Il giudice Andrea Romito ha condannato a 18 anni di carcere con rito abbreviato Armando Canò, il 50enne che nel giugno del 2016 ha ucciso la convivente Bernardetta Fella, 55enne. La richiesta della pm Katia Marino era di 17 anni, che incudevano già lo sconto di pena previsto dall’abbreviato. Una perizia psichiatrica aveva stabilito che l’uomo era ubriaco al ...

Laura - Uccisa a 12 anni dal papà : "Lo fece per 'punire' la ex moglie". Condannato all'ergastolo : La Corte d'assise di Catania, su richiesta del Pm Agata Santonocito, ha Condannato all'ergastolo, Roberto Russo, il 50enne che tre anni fa uccise, accoltellandola mentre dormiva nel suo...

Uccisa DOPO UN LITIGIO/ Magnago - fidanzato condannato a 16 anni : il padre - 'nella giustizia non credo più' : UCCISA DOPO un LITIGIO: Magnago, Arturo Saraceno nel maggio 2016 ha ucciso la fidanzata Debora Fuso a coltellate. Dalla richiesta di ergastolo si è ar