Tutti pazzi per Locatelli: c’è anche il Torino in lizza per il prestito (Di mercoledì 3 gennaio 2018) Prende sempre più piede in casa Milan l’ipotesi di far crescere il talento Locatelli in prestito nella seconda fase della stagione. Nel girone d’andata il giovane centrocampista ha trovato poco spazio e dunque l’idea di mandarlo ad acquisire esperienza altrove sembra convincere tutte le parti in causa. Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato di un possibile approdo alla Spal, ma secondo quanto rivelato da Tuttosport anche il Torino si sarebbe messo sulle tracce di Locatelli. All’11 granata serve qualità in mezzo al campo ed il giovane rossonero sembrerebbe essere l’uomo giusto per MIhajlovic. I granata vorrebbero un’opzione d’acquisto per il cartellino del calciatore, ma il Milan non vuole commettere lo stesso errore commesso con Cristante. L'articolo Tutti pazzi per Locatelli: c’è anche il Torino in lizza per il prestito sembra essere ... Leggi la notizia su calcioweb.eu (Di mercoledì 3 gennaio 2018) Prende sempre più piede in casa Milan l’ipotesi di far crescere il talentoinnella seconda fase della stagione. Nel girone d’andata il giovane centrocampista ha trovato poco spazio e dunque l’idea di mandarlo ad acquisire esperienza altrove sembra convincere tutte le parti in causa. Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato di un possibile approdo alla Spal, ma secondo quanto rivelato da Tuttosportilsi sarebbe messo sulle tracce di. All’11 granata serve qualità in mezzo al campo ed il giovane rossonero sembrerebbe essere l’uomo giusto per MIhajlovic. I granata vorrebbero un’opzione d’acquisto per il cartellino del calciatore, ma il Milan non vuole commettere lo stesso errore commesso con Cristante. L'articoloper: c’èilinper ilsembra essere ...

