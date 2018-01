Trump ha deciso che Steve Bannon “ha perso la testa”

Trump ha deciso : ?l’ambasciata Usa si sposta a Gerusalemme : La decisione è stata presa. Sono bastati pochi giorni al presidente Trump per rompere gli indugi: gli Stati Uniti trasferiranno l'ambasciata americana da Tel Aviv, dove si trovano le altre rappresentanze diplomatiche degli altri Paesi , a Gerusalemme . Di fatto la Casa Bianca riconosce così Gerusalemme come capitale dello Stato Ebraico...

Israele - Usa : Trump non ha ancora deciso su Gerusalemme capitale : Il presidente americano, Donald Trump , sta ancora valutando se riconoscere o meno Gerusalemme come capitale dello Stato di Israele . Lo ha dichiarato Jared Kushner, consigliere del tycoon, aggiungendo: ...

Trump è deciso : tutti uniti contro la Corea del Nord - va fermata : Il presidente americano #Trump è deciso: la Corea del Nord va subito 'denuclearizzata' e fermata e bisogna unirsi tutti contro questa nazione per poterla spingere ad abbandonare il nucleare. Le parole di Trump Il presidente americano Donald Trump è appena rientrato da un suo viaggio in Asia, dove ha visitato ben cinque paesi in dodici giorni, come riporta 'Ansa.it', e al suo rientro, in un discorso dalla Casa Bianca ha dichiarato con prontezza ...