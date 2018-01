: Trump fa la gara con Kim Jong-un: “Il mio bottone nucleare più grande del tuo”. Poi minaccia di tagliare gli aiuti… - Cascavel47 : Trump fa la gara con Kim Jong-un: “Il mio bottone nucleare più grande del tuo”. Poi minaccia di tagliare gli aiuti… - ofely74 : #levategliilbottone Tra #Trump e #kimyoojung sembra più una gara di piselli nello spogliatoio della palestra, alle medie. - farro50farro : La “gara” dei pulsanti: «Il mio è più grande del tuo. E funziona». Trump risponde a Kim - morabitoimm : ......ecco ora cominciano a fare a gara a chi ce l'ha più GRANDE -

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) “Il mioè piùdel tuo”. Èdi pulsanti nucleari tra Donalde Kim-un. Non si è fatta attendere la replica del presidente Usa al leader nordcoreano che nel suo discorso di Capodanno ha minacciato gli Stati Uniti, dichiarando di avere pronto ilper ilsulla sua scrivania. “Forse qualcuno di questo regime affamato e impoverito vorrà informarlo che anche io ho un, che è molto piùe potente del suo, e il miofunziona“, ha twittato il capo della Casa Bianca. North Korean Leader KimUn just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J.(@realDonald) 3 ...