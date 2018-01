Tre anni dall' addio a Pino Daniele | il figlio Alex | per me è ancora qui

ADRIANO CELENTANO / Compie 80 anni - Teo Teocoli : "PoTrei dire che è il mio migliore amico ma non è così" : ADRIANO CELENTANO: Compie 80 anni “un cretino di talento” che doveva fare l'orologiaio. Le ultime notizie sul Molleggiato che ha segnato la storia della musica italiana(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 18:27:00 GMT)

In Treno : colpisce le porte e i viaggiatori. Nei guai un ragazzo di 27 anni : Ha preso a calci le porte del treno colpendo con il giornale alcuni viaggiatori e poi ha tentato di confondersi tra i passeggeri togliendosi il giubbotto e cambiando carrozza, ma è stato rintracciato ...

Autismo : negli Stati Uniti i casi non aumentano - stabili da Tre anni : Dopo anni di casi in aumento, negli Stati Uniti negli ultimi 3 anni i casi di Autismo si sono stabilizzati: lo rende noto uno studio del National Institutes of Health pubblicato dalla rivista Jama. Il dato è emerso dall’analisi dei dati di un sondaggio condotto su 30mila bimbi tra 3 e 17 anni, alle cui famiglie è stato chiesto se avevano ricevuto una diagnosi medica legata all’Autismo: nel 2014 il 2,14% dei partecipanti aveva ...

Splinter Cell : dopo Tre anni ecco la seconda parte del film realizzato dai fan : Correva il 2014 quando i fan di Splinter Cell decisero di realizzare un film dedicato al celebre Sam Fisher, ora Atomic Productions ha pubblicato in rete la seconda parte di questo tributo all'apprezzato titolo, che ancora non ha visto la luce sulle console di ultima generazione.Come segnala VG247.com, il fan film è un prologo al primo Splinter Cell e nei due video possiamo vedere il protagonista, Sam Fisher, impegnato nel recupero di documenti ...

Serie TV 2018 - conferme e novità : attesa per The assassination of Gianni Versace - proposte sTreaming : Serie TV: ecco cosa vedremo nel 2018, anche in streaming Da febbraio su Rai2 torna anche Hawaii Five-0 mentre su Netflix dal 2 febbraio ci sarà spazio per Altered Carbon . Su Rai2 dal 7 gennaio ...

La gioia di una nascita dopo oltre Tre anni di terapie : la testimonianza di una coppia che con il supporto della fede e l’aiuto della scienza ha superato l’infertilità : Una odissea durata tre anni e mezzo. Con attese, delusioni e crisi. Ma alla fine la maternità è arrivata e sono nati due splendidi gemelli. La storia di una coppia italo-svizzera che non ha rinunciato ad avere un figlio e, con il sostegno della fede, ha coronato il proprio sogno con il centro per la fertilità ProCrea di Lugano. Da loro un insegnamento: «Mai perdere la speranza. Davanti ad un problema di infertilità non vergognarsi, ma chiedere ...

Che folla su quel Treno partito cento anni fa : In quattro anni i passeggeri dei treni storici italiani sono più che decuplicati: un tempo erano solo pochi appassionati pieni di nostalgia, oggi ci sono famiglie con bambini, amanti della natura, del silenzio, dei ritmi lenti e rassicuranti del passato. È cresciuto e si è evoluto il pubblico, ma soprattutto sono molto più numerosi i percorsi offerti, che coprono ormai molte regioni e che spesso abbinano al treno attrazioni locali: i mercatini ...

NEK - UNICI IN TOUR/ #NekinArena : video - da "Laura non c'è" olTre 25 anni di successi : Nek all'Arena di Verona: due ore di grande spettacolo con il quale il cantante ha festeggiato oltre vent'anni di grandi successi. Ospite della serata J-Ax.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 04:41:00 GMT)

Parte (tardi) l'Ape volontaria. In pensione Tre anni prima : Roma - Il 2018 sarà l'anno dell'Ape volontaria. Cioè del primo piccolo colpo ai rigidi requisiti della riforma Fornero, con la possibilità per circa 415mila lavoratori di anticipare la pensione fino a tre anni e 7 mesi attraverso un prestito oneroso. Ma per l'esordio dell'anticipo pensionistico, quindi per l'invio delle prime domande, bisognerà aspettare aprile. Mancano i pareri delle authority competenti e ancora non ci ...

In Iran olTre 20 morti e 450 arresti. Tra le vittime un bimbo di 11 anni : Zollfaghari ha aggiunto che la politica del Consiglio di sicurezza del ministero dell'Interno è quella di tenere sotto controllo la situazione, sottolineando che 'la polizia e le altre forze di ...

Mango - a Tre anni dalla morte umiliato in diretta dalla Rai. 'Sciagurati' - la vergogna italiana : In Basilicata è polemica. E probabilmente la protesta si espanderà anche al resto dell'Italia, considerando quanto è amato Mango, scomparso tre anni fa. Aver dimenticato Pino Mango sul palco di ...

Entro i prossimi 30 anni il cioccolato poTrebbe scomparire dalla faccia della Terra per un motivo preciso : ... Ghana, Camerun e Nigeria (i maggiori produttori di cioccolato al mondo) a cercare nuove zone di coltivazione per salvare la loro economia. Entro il 2050, infatti, l'89,5% delle 294 zone studiate dal ...

Entro i prossimi 30 anni il cioccolato poTrebbe scomparire dalla faccia della Terra per colpa del surriscaldamento globale : Il cioccolato potrebbe scomparire definitivamente nel giro di pochi decenni, tre per la precisione, come affermato dagli esperti del National Oceanic and Atmospheric Administration, l'agenzia federale statunitense che si interessa di meteorologia. Il cambiamento climatico, infatti, sta incidendo notevolmente sulla vita e sullo sviluppo delle piante di cacao, a cui si aggiunge anche una richiesta di cioccolato sempre più pressante da parte ...

Parte (tardi) l'Ape volontaria In pensione Tre anni prima : Roma. Il 2018 sarà l'anno dell'Ape volontaria. Cioè del primo piccolo colpo ai rigidi requisiti della riforma Fornero, con la possibilità per circa 415mila lavoratori di anticipare la pensione fino a ...