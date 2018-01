Travolte da valanga | morte madre e figlia

Morte madre e figlia di 11 anni Travolte dalla valanga in Val Venosta : Roma, 3 gen. (askanews) Non ce l'ha fatta una bambina di 11 anni travolta dalla valanga in Val Venosta e poco dopo è morta anche la madre. Entrambe erano state estratte dalla neve in gravi condizioni. ...

Valanga in Val Venosta : estratte vive le quattro persone Travolte. Due sono gravi : sono state estratte vive dalla neve tutte le quattro persone travolte da una Valanga in Alta Val Venosta: tra di loro una donna e un bambino, trovati per primi dai soccorritori. Gli altri due sciatori sono feriti gravemente, secondo le prime informazioni. Sul posto si trova un medico d’urgenza che si sta occupando di loro. sono invece illese altre cinque persone che componevano il gruppo di sciatori: sarebbero tutti turisti tedeschi. I nove ...