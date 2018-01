Tragico incidente in Peru' | autobus precipita in burrone | almeno 48 morti

Tragico incidente in Perù : bus precipita in una scarpata - almeno 25 vittime : Tragico incidente in Perù: bus precipita in una scarpata, almeno 25 vittime Pesante il bilancio di un incidente avvenuto in Perù, dove un bus è precipitato in una scarpata dopo essersi scontrato con un camion. Il punto della strada dove è avvenuto l’incidente è noto come “Curva del Diavolo”.Continua a leggere Pesante il bilancio di […] L'articolo Tragico incidente in Perù: bus precipita in una scarpata, almeno 25 vittime sembra ...

Tragico incidente sull’A21 tra Brescia e Manerbio 6 morti : In un gravissimo incidente lungo l’A21 tra Brescia e Manerbio sono morte 6 persone. Una cisterna di un mezzo pesante è stata tamponata da una vettura ed è andata a fuoco mentre era in coda dopo che l’autostrada era stata chiusa…Continua a leggere →

Tragico incidente in Veneto - muore 77enne di Torino

Calabria - 51enne muore in un Tragico incidente stradale Video : Un fine d'anno tragico quello di oggi in #Calabria, un uomo di 51 anni è infatti deceduto poche ore fa a causa di un incidente stradale. Calabria, muore alla vigilia di Capodanno a causa di un incidente Un uomo di 51 anni nella giornata di oggi 31 dicembre ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un grave sinistro verificatosi nel vibonese, precisamente nella zona industriale di Maierato.

Capodanno Tragico - incidente sull'A5 - muore ragazza : botti e spari - due feriti : Un fine d'anno tragico tra incidenti stradali e feriti per i petardi. L'episodio più grave si è verificato al tramonto del 2017 sull'autostrada A5. Una diciannovenne in seguito ai gravi traumi riportati in seguito ad un tragico impatto verificatosi all'altezza di Chambave. La giovane è praticamente deceduta sul colpo quando mancavano pochi minuti al nuovo anno. La ragazza, originaria di Milano, viaggiava a bordo di un pulmino nove posti con ...

Tragico incidente a Pesaro - muore 15enne : Nella cittadina di Pesaro un Tragico incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri e ha causato il decesso di un ragazzo di soli 15 anni. Il giovane stava viaggiando a bordo del suo scooter. Pesaro: Tragico incidente stradale mortale Si chiamava Matteo Ghiselli il giovane ragazzo di 15 anni che verso le ore 23:00 di ieri sera, 21 dicembre, è drammaticamente deceduto dopo essere rimasto rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il sinistro ...

Gianni - come ci mancano i tuoi articoli Il venerdì precedente al Tragico incidente stradale rispose a un lettore con la frase : "Non ho più ... : Esattamente 25 anni fa moriva, in un tragico incidente stradale, il celebre giornalista sportivo Gianni Brera , 73 anni, pavese di San Zenone Po. Alle 3.20 del 19 dicembre 1992, infatti, dopo una cena ...

Tragico incidente in corso Ferrucci - muore motociclista di 66 anni

Tragico incidente alla Simplast di Civitella - muore operaio 31enne : Teramo - Tragico incidente sul lavoro all'alba di questa mattina alla Simplast di Civitella del Tronto, in un'azienda di produzione di materiali in plastica situata nell'area artigianale della frazione di Santa Reparata. Un giovane operaio Stefano Chiodi, 31 anni , dipendente di una ditta esterna che deteneva la manutenzione dei macchinari, mentre era intento al controllo di un macchinario è rimasto schiacciato da un rullo ...

Tragico incidente in Calabria - pedone travolto e ucciso da un'autovettura Video : Pochi minuti fa un drammatico incidente si è verificato in #Calabria. Un uomo è stato infatti investito e ucciso da un'autovettura mentre si trovava a bordo della carreggiata. Calabria, grave incidente: muore pedone Nella giornata di oggi 22 novembre, un drammatico incidente si è verificato in provincia di Cosenza, precisamente nel comune di Fuscaldo, un pedone è stato infatti investito da un'autovettura mentre si trovava sul bordo della

Tragico incidente : muore Tiziano Toninelli di Lonato : Diretto verso Acquafredda (Mn), Tiziano Toninelli era a bordo della sua due ruote intorno alle 23 di sabato. Ad un tratto il 35enne si è schiantato frontalmente con una vettura che giungeva in ...

Castellammare - Tragico incidente - infermiere stabiese muore a Pescia. La famiglia dà l'ok all'espianto degli organi : Un Tragico impatto si rivela fatale per un infermiere stabiese. Pietro Casciello, originario di Castellammare di Stabia ma residente ad Uzzano, in provincia di Pistoia, sabato 11 novembre all'alba ha ...