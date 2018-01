Torna ' C' è posta per te' | i primi ospiti Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Maria De Filippi Torna con C'è posta per te : ecco quando andrà in onda e le anticipazioni : C'è posta per te sta per tornare. Il programma di Maria De Filippi andrà in onda il prossimo 13 gennaio su Canale 5 in prima serata. Sono previste 13 puntate, quindi lo show si concluderà a marzo. I ...

Quote scudetto - la Juventus Torna favorita : l’Inter vale 10 volte la posta : Quote scudetto 2017-2018. La 17esima giornata di Serie A ha modificato in maniera inaspettata le sorti della classifica. La sconfitta casalinga dell’Inter, che si è arresa a un’Udinese decisamente pimpante, è arrivata inaspettata e ha fatto perdere ai nerazzurri la testa della classifica. In vetta è tornato quindi il Napoli a 42 punti, seguito a […] L'articolo Quote scudetto, la Juventus torna favorita: l’Inter vale 10 ...

Pensioni - perché non Tornano i conti della proposta di Di Maio : MILANO - Si possono risparmiare 12 miliardi di euro tagliando le Pensioni sopra i 5000 euro come ha detto il vice presidente della Camera Luigi Di Maio ieri a Radio Anch'io ? Sì. A patto di azzerare, ...

UN POSTO AL SOLE / Elena riTorna in città con una proposta per Marina (Anticipazioni 14 dicembre) : Anticipazioni Un POSTO al SOLE, puntata 14 dicembre 2017: Elena torna da Marina e ha per lei una proposta molto pericolosa. La decisione su Luca Grimaldi si avvicina...(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 10:17:00 GMT)

Volley - la fiammata di Ivan Zaytsev : lo Zar Torna e spacca - la risposta alle critiche. E con la Nazionale… : Una marea di critiche gli è piovuta addosso nel corso delle ultime settimane, molti hanno analizzato in negativo le sue prestazioni in campo, l’efficienza offensiva era ai minimi storici, attaccava pochi palloni e la solidità garantita in ricezione non poteva essere abbastanza per un uomo del suo talento. L’intesa con Luciano De Cecco non sembrava essere delle migliori, molti intravedevano problemi di spogliatoio, la panchina ...

Gigi Simoni Torna su Juve-Inter : “un furto - campionati falsati! Adesso col Var…” - poi la risposta a Mughini : Gigi Simoni ha ancora il dente avvelenato contro la Juventus. A distanza di anni da quando allenava l’Inter, non riesce a dimenticare quanto accaduto in campo con il ben noto fallo di Iuliano su Ronaldo. Anche oggi a qualche giorno dall’incontro tra le due squadre è tornato a parlare di quell’episodio e non solo ai microfoni di Passione Inter. “Sono molto contento del Var. Ci fosse stato ai miei tempi avremmo potuto vincere ...

Gomorra : Ciro è Tornato - Genny controlla Secondigliano e alza la posta - episodi già su Sky on Demand : Il programma viene trasmesso da Sky in esclusiva assoluta per gli abbonati e può essere seguito dagli stessi in live streaming da pc, tablet e smartphone su SkyGo o su Sky On Demand . Questo ...

Ester Glam fidanzata / Uomini e donne - dopo Paolo Crivellin Torna dal suo ex! La risposta alle polemiche : Scoppia la polemica e travolge Ester Glam, la bella corteggiatrice che ha lasciato il trono di Paolo Crivellin è tornata con il suo ex. A Uomini e donne ha mentito?(Pubblicato il Thu, 30 Nov 2017 11:50:00 GMT)

Noemi Letizia : "Isola dei famosi? Se mi arrivasse la proposta ci penserei". Torna alla ribalta la ragazza "nota" come la prima Papi-girl : "L'isola dei famosi? Per ora non c’è alcuna proposta. Se mi arrivasse ci penserei". A rilasciare questa dichiarazione, al settimanale Diva e Donna in edicola da mercoledì 29 novembre, è Noemi Letizia. Ballando con le stelle, Noemi Letizia: "Vorrei partecipare ma mi penalizza la notorietà legata a Berlusconi". Ecco perchè non ci sarà Clotilde Courau prosegui la letturaNoemi Letizia: "Isola ...

Kakà Torna a Casa Milan : Fassone prepara la proposta : Se si tratta di semplice suggestione o affascinante concretezza, lo dirà il tempo. Intanto, però, il contatto ci sarà e il sipario quindi è alzato: oggi Kakà varcherà l'ingresso del civico numero 8 di ...

Art.18 : Proposta Torna in Commissione : "Riconosciamo la necessità di approfondire le questioni e chiediamo il rinvio in Commissione convinti che non basta dire di no: apriamo una porta di discussione anche politica con la sinistra" spiega ...

La scelta di Sabrina Ghio è Nicolò Raniolo/ Uomini e Donne - il corteggiatore Torna il studio e la risposta è… : Uomini e Donne, la scelta di Sabrina Ghio è Nicolò Raniolo! La tronista lo richiama in studioi per comunicarle che è lui la persona che vuole al suo fianco, ma...(Pubblicato il Tue, 14 Nov 2017 18:25:00 GMT)

Miriana Trevisan – Giuseppe Tornatore - la risposta alle accuse di molestie : Dopo le dichiarazioni di Miriana Trevisan rilasciate a Vanity Fair, la reazione di Giuseppe Tornatore, la presa di posizione di alcune attrici che hanno difeso il regista, è arrivata anche la reazione della produzione del film Bastardi in torno al quale sarebbe nata la vicenda. “Sconcertanti sono le dichiarazioni della signora Trevisan in relazione ai lavori fatti per il film ‘Bastardi’. A dirlo è l’avvocato Michele ...

Prodigi-La musica è vita : sabato 18 novembre con Flavio Insinna (che Torna su Rai1) e Anna Valle - ecco da chi sarà composta la giuria : sabato 18 novembre in prima serata su Rai1 andrà in onda la seconda edizione di Prodigi-La musica è vita, il programma realizzato in collaborazione con Unicef ed Endemol Shine Italy.Dalle anticipazioni dei palinsesti si scopre che al posto di Vanessa Incontrada, sono stati scelti come conduttori Flavio Insinna e Anna Valle.prosegui la letturaProdigi-La musica è vita: sabato 18 novembre con Flavio Insinna (che torna su Rai1) e Anna Valle, ...