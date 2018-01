Torino | otto referti dell' ospedale ma il Tribunale assolve l' uomo dall' accusa di

Pm10 sotto soglia - ma Torino blocca diesel euro 4 anche giovedì 4 gennaio : autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; r. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; s. autocappella; t. auto attrezzate per irrorare i campi; u. autosaldatrici; v. auto con installazioni ...

Torino - liquidata la Fondazione per il Libro. Rossotto commissario : Torino, 28 dic. (askanews) Fondazione per il Libro di Torino liquidata e nominato l'avvocato Riccardo Rossotto, come commissario per la liquidazione. Lo ha deciso l'assemblea straordinaria dei soci ...

Torino - uno spin-off del Politecnico crea la lampada da tavolo che stampa in 3d : in vendita per la Befana sotto la Mole e a Milano : Realizzata assieme alla catena di negozi Tiger: "Il cliente diventerà 'prosumer', ovvero produttore e consumatore"

False griffe - Gdf regala al Cottolengo di Torino 12mila pezzi : Torino, 27 dic. (askanews) La Guardia di Finanza di Torino ha consegnato al Cottolengo di Torino oltre 12.000 capi di abbigliamento, tra cui calze da uomo, giacche a vento, piumini, maglioni, ...

Gol Iago Falque - avvio incredibile del Torino : Spal subito sotto [VIDEO] : Gol Iago Falque, avvio incredibile del Torino: Spal subito sotto [VIDEO] – Si sta giocando la 18^ giornata del campionato di Serie A, dopo il successo della Lazio contro il Crotone, in campo tutte le altre squadre. Inizio con il botto nella gara tra Spal e Torino, gli uomini di Mihajlovic subito in vantaggio con Iago Falque, inizio veramente importante per i granata, poi il raddoppio sempre di Iago. Spal adesso chiamata alla reazione. Gol ...

Biagio Antonacci/ Il cantante reduce dal grande successo di ieri a Torino - foto (Panariello sotto l'albero) : Biagio Antonacci questa sera sarà fra gli sopiti del varietà di Rai Uno condotto da Giorgio Panariello per una serata a ritmo di musica (Panariello sotto l'albero)(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 17:12:00 GMT)

Bentancur e Mel - quanto amore sotto la neve di Torino! : TORINO - Rodrigo Bentancur ammira Torino, imbiancata dagli ultimi giorni, assieme alla compagna Mel La Banca , uno spettacolo raro nella sua Buenos Aires. La bionda argentina, molto attiva su ...

Ventotto esuberi a Fondazione Torino Musei - lavoratori in piazza : Roma, 18 dic. (askanews) Ventotto esuberi alla Fondazione Torino Musei: 13 al Borgo medievale, 6 alla biblioteca della Galleria d'arte moderna di Torino, che va verso la chiusura, altrettanti alla ...

Inter-Udinese 1-3 - primo ko nerazzurro |Cori|Lo sfottò Torino-Napoli 1-3 - Cronaca Sarri ritorna in testa alla A : Al gol di Lasagna replica il solito Icardi (17° gol), poi Santon regala un rigore (con Var) che De Paul trasforma. Completa le marcature Barak

Xmas Comics and Games al Lingotto di Torino : Nel mondo cosplay, per la prima volta in Italia la tedesca Naru Cosplay, star delle competizioni del genere. Arriva dal mondo del doppiaggio Patrizia Scianca, una delle voci più note dell'animazione ...

Torino - testata al poliziotto dopo inseguimento contromano : Torino, 11 dic. (askanews) A maggio era stato fermato nel quartiere Falchera per guida in stato di ebbrezza. Ieri sera guidava a folle velocità nel centro di Torino. Poi, inseguito dalla polizia, si è ...

Maltempo - il Nord è sotto zero : a Milano e Torino attesa la neve in serata. Allerta per le piogge in Liguria e Toscana : Il Nord Italia è sotto zero. È in arrivo la prima ondata di gelo, portata da una perturbazione atlantica che si allungherà fino alle regione centrali. La neve è prevista anche a Milano e Torino, a partire dalla serata di domenica. “Nella seconda parte del giorno infatti torneranno le precipitazioni su molte zone del Centro-Nord con neve anche a bassa quota su parte del Nord – spiega il Centro Epson Meteo – Nella giornata di ...

Torino - Mihajlovic sotto esame : Cairo pensa ad uno tra Reja e Mazzarri : Torino, Mihajlovic sotto esame: Cairo pensa ad uno tra Reja e Mazzarri Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Torino, Mihajlovic sotto esame – Per il Torino è arrivato il momento della verità. Finora la stagione dei granata è stata costellata di pareggi, il più delle volte senza grandi emozioni. Urbano Cairo è deluso dal rendimento della propria squadra. Ora ...

Deliveroo - il fatTorino è dottorando all’università : “Sotto tirannia dell’algoritmo. Alcuni locali si vergognano di noi” : “Esiste un locale che accanto al cartello “vietato l’entrata ai cani” ha messo quello anche “vietato l’entrata ai rider”. Ecco, possiamo essere trattati anche così: un rider può mettere in dubbio il decoro del ristorante”. A raccontarlo è uno dei fattorini di Deliveroo, che venerdì 1 dicembre ha partecipato a un flash mob sotto la sede dell’azienda, per chiedere più tutele in vista della ...