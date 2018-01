Tom Wolfe stronca Repubblica su Repubblica

: @a_vicinanza Tom Wolfe e' uomo di sinistra nauseato dall'uso strumentale del politicamente corretto. Meno male che qualcuno ce n'è. - ldigiov : @a_vicinanza Tom Wolfe e' uomo di sinistra nauseato dall'uso strumentale del politicamente corretto. Meno male che qualcuno ce n'è. - ldigiov : RT @a_vicinanza: "Il politicamente corretto e' diventato uno strumento di controllo sociale, un modo di distinguersi dai bifolchi e di cens… - Nowandthen : RT @_DAGOSPIA_: TOM WOLFE: LA SINISTRA DEI RADICAL CHIC HA FALLITO PERCHÉ HA TRADITO IL POPOLO - FARSA WEINSTEIN - sligo23 : RT @ManuelPeruzzo: per ogni Jessica Valenti c'è un Tom Wolfe che rimette a posto le cose - Rita_Villanuova : RT @a_vicinanza: @Sntgvn Concordo. Tom Wolfe, nell'intervista a La Repubblica, aggiunge: "E va di male in peggio soprattutto nelle Universi… -

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) Ieri Tomha rilasciato a launa bella intervista in cui spiega perché il pensiero diè morto. Ovviamente anon se ne devono essere accorti. Il risultato è paradossale e poco conta, immaginiamo, che l'originale fosse stato concesso per il meno gauchista Figaro.è il grande scrittore americano che scandalizzato dall'ipocrisia dei salotti ricchi e progressisti di New York coniò nel 1970 il termine radical chic. «Il politicamente corretto - dice - è diventato uno strumento di controllo sociale, un modo di distinguersi dai bifolchi e di censurarli, di delegittimare la loro visione del mondo in nome della morale. Ormai la gente deve fare attenzione a ciò che dice. E va di male in peggio soprattutto nelle università. La forza di Trump nasce probabilmente dall'aver rotto con questa cappa di piombo».Parole che a noi ...