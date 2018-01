Terremoto | scossa nel Nord-Est Italia | epicentro in Veneto MAPPE e DATI

Lieve scossa di Terremoto avvertita nella zona di Bassano del Grappa : Una Lieve scossa di terremoto si è verificata nella serata di oggi, alle ore 19.25, in Veneto. Secondo le rilevazioni dell'INGV, la scossa è stata di magnitudo 2.5 sulla scala Richter, ed ha...

Terremoto - scossa nel Nord-Est : epicentro in Veneto [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Terremoto in Algeria : forte scossa avvertita al Algeri - gente in strada : Una scossa di Terremoto magnitudo 5 è stata rilevata alle 20:59 UTC nord dell’Algeria: lo rende noto l’istituto geofisica statunitense USGS, secondo cui il sisma ha avuto ipocentro a 13,2 km di profondità ed epicentro a 11 km sudovest da El Affroun. Non si segnalano danni a persone o cose, anche se la scossa è stata nettamente avvertita anche nella capitale Algeri, circa 50 km a nord dell’epicentro. Numerose persone si sono ...

Ultim'ora : forte scossa di Terremoto avvertita ad Algeri. Al momento nessuna notizia di danni. : Una forte scossa di terremoto si è verificata nel Nord-Africa, in Algeria, alle ore 21.59 italiane. Il sisma, dalle stime del centro euro-mediterraneo, è stato di magnitudo 5.0 sulla scala...

Scossa di Terremoto moderata nel Tirreno - avvertita alle isole Eolie - dati INGV : avvertita una Scossa di terremoto verso mezzogiorno in Sicilia. Epicentro nel Tirreno a largo delle isole Eolie. Ecco i dati INGV... Una Scossa di terremoto di moderata entità è stata avvertita...

Terremoto nelle Isole Eolie - scossa di magnitudo superiore a 3 [MAPPE e DATI INGV] : Un Terremoto magnitudo ML 3.5 si è verificato nelle Isole Eolie (Messina) alle 12:07:37 ad una profondità di 9 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Forte scossa di Terremoto tra Grecia e Macedonia - paura a Salonicco - tremori anche in Albania : Intensa scossa di terremoto nella notte sulla penisola balcanica, epicentro tra Grecia e Macedonia. paura a Salonicco. Una scossa di terremoto di Forte entità è stata registrata oggi 2 gennaio...

Abruzzo : debole scossa di Terremoto nell'aquilano alle 16.02 - dati INGV : Lieve scossa di terremoto nell'aquilano nel pomeriggio. Epicentro vicino Capitignano. Ecco i dati INGV... Una debole scossa di terremoto è stata registrata oggi 31 dicembre 2017, esattamente alle...

Terremoto Oggi/ INGV ultime scosse : Lazio - scossa M 2.2 a Cittareale (1 gennaio 2018 - ore 12.45) : Terremoto Oggi, ultime scosse INGV del 1 gennaio 2018: Lazio, scossa di M 2.2, vicino Cittareale, in provincia di Rieti. Dati e aggiornamenti in tempo reale(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 12:45:00 GMT)

Terremoto OGGI/ INGV ultime scosse : Sicilia - scossa M 2.3 a Caltanissetta (ore 10.30 - 31 dicembre 2017) : TERREMOTO OGGI, ultime scosse INGV del 31 dicembre 2017: Sicilia, scossa di M 2.3 in provincia di Caltanissetta, sciame sismico al largo delle costa.

Lieve scossa di Terremoto a Niscemi : Una Lieve scossa di terremoto è stata registrata dall'Ingv stamattina a Niscemi in provincia di Caltanissetta.

Terremoto in Iran : scossa magnitudo 5.1 nel sudest : Una scossa di Terremoto magnitudo 5.1 si è verificata ieri alle 18:01 UTC nella provincia sudorientale di Kerman in Iran: lo rende noto l’agenzia di stampa ufficiale IRNA. Secondo le autorità il sisma non ha causato danni significativi né vittime. Secondo il centro sismologico nazionale, il sisma è stato avvertito anche nella città di Kerman. L’ipocentro è stato registrato a una profondità di 9 km, e l’epicentro nei pressi del ...

Terremoto ad Amatrice - scossa 2.7 : Il Centro Italia trema ancora. Scosse sismiche sono state registrate nella notte dall'Ingv tra le province dell'Aquila e di Ascoli Piceno, ad Arquata del Tronto. La più forte, di magnitudo 2.7, è ...

Iran : scossa di Terremoto vicino Teheran - un morto e 56 feriti : Una scossa di terremoto magnitudo 4.2 è stata registrata in Iran, nei pressi della capitale Teheran: vi sarebbe una vittima e almeno 56 feriti lievi, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa statale IRNA. L’epicentro è stato rilevato in una zona a 50 km ovest da Teheran. La vittima sarebbe morta per un attacco cardiaco, mentre la maggior parte dei feriti sarebbe stata causata dalla fuga dagli edifici. L'articolo Iran: scossa di ...