Tennis | Doha | esame Berrettini e Travaglia

Tennis - ATP Doha 2018 : Stefano Travaglia schianta Jabor Al Mutawa e vola agli ottavi di finale : Dopo il successo di Matteo Berrettini l’Italia del Tennis maschile può sorridere ancora all‘ATP di Doha (Qatar). Stefano Travaglia, infatti, ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale del torneo qatariano superando in due set il padrone di casa, wild card, Jabor Al Mutawa con il punteggio di 6-1 6-2 in 54 minuti di gioco. Un match letteralmente dominato dal giocatore nostrano che così attende il vincente della sfida tra ...

Tennis - ATP Doha 2018 : che impresa di Matteo Berrettini! Battuto il serbo Troicki in tre set! : Piacevole sorpresa a Doha, nel torneo ATP 250: Matteo Berrettini, numero 135 al mondo, batte il serbo Viktor Troicki, ben 80 posizioni più in alto del nostro rappresentante, in tre set, al termine di un’autentica battaglia sportiva, ed accede al secondo turno. L’italiano si impone con il punteggio di 4-6 7-6 (5) 6-4 in due ore e venti minuti di gioco ed ora affronterà il tedesco Peter Gojowczyk. Si tratta per lui della prima vittoria ...

Tennis - Fabbiano subito eliminato a Doha : Il 28enne pugliese, n.73 Atp, ha ceduto 6-4 6-3 al georgiano Nikoloz Basilashvili , n.59 del mondo. Martedì sarà la volta degli altri tre giocatori italiani in gara: Matteo Berrettini, Stefano ...

Tennis - ATP Doha 2018 : Thomas Fabbiano esce al primo turno. Passa il georgiano Basilashvili : Dura 78′ il torneo ATP 250 di Doha per Thomas Fabbiano, che cede al primo turno al georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 59 del ranking mondiale (14 posizioni meglio del nostro rappresentante), che si impone in due set con il punteggio di 6-4 6-3. Nel primo set parte bene l’azzurro, che nel corso del terzo gioco si procura le prime palle break (due non consecutive), ma il georgiano si salva e nel game successivo opera lo strappo, ...

Tennis - ATP Doha 2018 : Travaglia e Berrettini accedono al tabellone principale. Seppi ko nell’ultimo turno delle qualificazioni : 2 vittorie ed una sconfitta è il bilancio dell’ultimo turno di qualificazioni a Doha (Qatar) per il Tennis azzurro maschile. Erano impegnati, infatti, nell’atto conclusivo, per accedere al main draw dell’ATP 250 qatariano, tre rappresentanti del Bel Paese: Matteo Berretini, Stefano Travaglia ed Andreas Seppi. Ebbene i primi due hanno staccato il biglietto per il tabellone principale mentre il bolzanino è uscito di scena, non ...

Tennis : Hopman Cup - esordio sul velluto per Federer. Djokovic salta anche l'ATP di Doha : La Svizzera di Federer è inserita nel girone B insieme a Stati Uniti, Russia e Giappone: Roger tornerà in campo martedì 2 gennaio quando affronterà il russo Karen Khachanov, numero 45 del mondo. ...

Tennis : Djokovic rinuncia anche a Doha - il gomito non migliora : ROMA - Dopo aver dato forfait al Mubadala World Tennis Championship di Abu Dhabi, il tradizionale torneo-esibizione che inaugura la nuova stagione del Tennis negli Emirati, Novak Djokovic è costretto ...

Tennis - si ricomincia! Primi tornei a Brisbane - Doha - Pune - Auckland e Shenzen : Ripartono l’ATP World Tour ed il WTA Tour: a cavallo tra vecchio e nuovo anno solare iniziano i Primi sei tornei della stagione. Combined a Brisbane (ATP 250 e WTA Premier), ATP 250 a Pune e Doha, WTA International ad Auckland e Shenzhen. A Brisbane, tra gli uomini, risulta ancora iscritto l’iberico Rafael Nadal (alle prese con problemi al ginocchio), e saranno ai nastri di partenza anche il bulgaro Grigor Dimitrov ed il britannico ...