Tennis | Lorenzi subito fuori a Doha | battuto da Monfils

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2017 : Paolo Lorenzi lotta ma deve arrendersi a Joao Sousa. L’azzurro eliminato al primo turno in due set : Termina al primo turno l’avventura di Paolo Lorenzi nel Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia). L’azzurro, n.41 del mondo, è stato sconfitto dal portoghese Joao Sousa (n.58 ATP) con il punteggio di 6-4 7-5 in 1 ora e 24 minuti di partita. Un match in cui l’italiano ha pagato a caro prezzo alcuni errori non forzati nei momenti topici del match regalando di fatto la vittoria a Sousa, abile nel tramutare in punti le occasioni ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2017 : il tabellone. Nadal prima testa di serie - Federer ancora in dubbio. Paolo Lorenzi pesca Gael Monfils : La stagione Tennistica sta per volgere al termine. In campo maschile l’ultimo appuntamento prima della ATP Finals è il Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il Rolex Masters, che inizierà lunedì, determinerà quindi gli ultimi qualificati alle finali londinesi. Rimangono da assegnare altri due posti con diversi giocatori in lizza: molto dipenderà anche dal sorteggio del tabellone. La prima testa di serie è ovviamente Rafael Nadal, che esordirà ...

