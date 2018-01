Tennis | Brisbane | Svitolina ai quarti

Tennis : ancora problemi all'anca per Murray - forfait a Brisbane. Operazione in vista? : Andy Murray non sarà al via del torneo ATP di Brisbane , tappa di avvicinamento in vista degli Australian Open. Il britannico, sceso al numero 16 del ranking ATP e fermo dallo scorso luglio, non ha ...

Tennis - Brisbane : si ritirano Murray e la Muguruza : ROMA - Perde uno dei suoi protagonisti più attesi il ' Brisbane International ', torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 468.910 dollari di scena sui campi in cemento del Queensland Tennis Centre ...

Tennis - fra mille dubbi ecco Murray a Brisbane e Halep a Shenzhen : Il 2017 di Roger Federer Con Roger Federer che ha superato sabato per 6-4 6-3 il giapponese Yuichi Sugita (n° 40 del mondo) nel match inaugurale della Hopman Cup (competizione mista a squadre), ha ...

Tennis - a Brisbane fuori subito Stosur e crac Garcia : Il 2018 del Tennis è già bello e pimpante. Partiti ufficialmente i tornei di Brisbane in Australia e Shenzhen in Cina. Nella capitale del Queensland fuori subito dal Brisbane International, torneo Wta ...

Tennis - Andy Murray torna in campo : si parte da Brisbane! Il rientro dopo i problemi all’anca : Andry Murray è pronto per tornare in campo: l’ex numero 1 del mondo, dopo l’infortunio all’anca che lo ha tenuto lontano dal Tennis per diversi mesi, si prepara per il suo debutto ufficiale in stagione. Il britannico, infatti, giocherà il torneo ATP 250 di Brisbane: al secondo turno lo attende il vincente del match tra l’americano Ryan Harrison e l’argentino Leonardo Mayer. Il 30enne, che ha perso l’incontro ...

Tennis - WTA Brisbane 2018 : si riparte dall’Australia. Muguruza numero uno - ma tante possibili favorite : Si ricomincia! Dopo la pausa invernale il circuito WTA riprende il suo cammino da Brisbane per il primo torneo del nuovo anno e subito scenderanno in campo tante protagoniste della passata stagione. Questo è il primo test in preparazione agli Australian Open e sarà un 2018 molto affascinante per il settore femminile, anche perchè ci sarà il grande ritorno di Serena Williams e poi sia Maria Sharapova sia Viktoria Azarenka inizieranno a giocare ...

Tennis - ATP Brisbane 2018 : riparte la stagione! Torna in campo Andy Murray - ma il favorito sarà Grigor Dimitrov : Manca ormai pochissimo all’inizio della stagione 2018 di Tennis. Il grande Circus sta per ripartire per un nuovo anno, tutto da vivere e da scoprire. Il primo torneo inizierà già nel 2017, il 31 dicembre, quando si giocherà il primo turno dell’ATP 250 di Brisbane. Un appuntamento importante, perché precede di due settimane l’Australian Open, il primo Slam dell’anno. Si fa subito sul serio, dunque. Mancherà Rafael Nadal, ...

Tennis - Rafael Nadal rinuncia al torneo di Brisbane : problemi al ginocchio - mirino sugli Autralian Open : Rafael Nadal ha comunicato il proprio forfait al torneo di Bribane che comincerà domenica, prima competizione ufficiale della stagione. Il numero 1 al mondo, che aveva già rinunciato all’esibizione di Abu Dhabi, ha ancora dei fastidi al ginocchio destro e dunque ha preferito salvaguardarsi in vista degli Australian Open in programma a metà gennaio. Il primo Slam della stagione rimane l’obiettivo del 31enne che su Twitter si è ...

Nadal - forfait anche a Brisbane : a rischio Australian Open - Tennis : Si annuncia un inizio di stagione piuttosto travagliato per Rafael Nadal. Il numero uno del mondo è ancora alle prese con i problemi al ginocchio destro e dopo il forfait alla ricca esibizione di Abu Dhabi è arrivato quello - molto più pesante - all'ATP 250 di Brisbane, al via domenica, ...

Tennis - Nadal dopo Abu Dabhi salta anche Brisbane : TORINO - dopo aver annunciato ieri il forfait per il torneo di oggi ad Abu Dabhi, Mubadala World Tennis Championship , il numero 1 al mondo del Tennis Rafael Nadal ha rinunciato anche al torneo australiano di Brisbane , in programma questa domenica. Il Tennista spagnolo alle prese con problemi al ginocchio destro spera di tornare in ...

Tennis - si ricomincia! Primi tornei a Brisbane - Doha - Pune - Auckland e Shenzen : Ripartono l’ATP World Tour ed il WTA Tour: a cavallo tra vecchio e nuovo anno solare iniziano i Primi sei tornei della stagione. Combined a Brisbane (ATP 250 e WTA Premier), ATP 250 a Pune e Doha, WTA International ad Auckland e Shenzhen. A Brisbane, tra gli uomini, risulta ancora iscritto l’iberico Rafael Nadal (alle prese con problemi al ginocchio), e saranno ai nastri di partenza anche il bulgaro Grigor Dimitrov ed il britannico ...