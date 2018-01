Tendenza meteo gennaio 2018 | arriva la Befana con la neve nella calza

Tendenza del meteo per fine anno e primi giorni 2018 : Roma - Dopo la fase di maltempo che interesserà l'Italia soprattutto tra il 27 e il 28 dicembre, per la fine del 2017 e l'inizio del 2018 un temporaneo promontorio anticiclonico dovrebbe nuovamente raggiungere la nostra Penisola dalla Spagna, garantendo tempo più stabile e soprattutto temperature in nuovo rialzo. Secondo le ultime indicazioni modellistiche non sarà tuttavia particolarmente robusto e durato visto che ...