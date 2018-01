Tempesta sulla Svizzera | deraglia carrozza treno | almeno 8 feriti

Eleanor - la Tempesta si abbatte anche sulla Germania : alberi sradicati a Colonia : Interventi dei vigili del fuoco a Colonia , in Germania , per liberare le strade dai tronchi L'articolo Eleanor , la tempesta si abbatte anche sulla Germania : alberi sradicati a Colonia proviene da Il Fatto Quotidiano.

La Tempesta Eleanor si abbatte sulla Francia : almeno 9 feriti - raffiche di 150 km/h sulla Tour Eiffel : La tempesta Eleanor , secondo quanto reso noto dalla protezione civile nazionale, in Francia ha causato 9 feriti di cui 4 gravi. Ben 3.500, finora, gli interventi dei vigili del fuoco. Se segnalano numerosi disagi negli aeroporti parigini, sospeso il traffico aereo negli scali di Bale-Mulhouse e Strasburgo e quello ferroviario in Normandia. Nella notte all’ultimo piano della Tour Eiffel si sono registrate raffiche di 150 km/h: al momento il ...

Viaggio dentro la coltre di nubi di Giove - all’interno della Grande Macchia Rossa : nuovi particolari sulla celebre Tempesta : E’ uno dei tratti distintivi del quinto pianeta del Sistema Solare, è tenuta sotto controllo sin dal 1830 ed ha dimensioni planetarie: stiamo parlando della Grande Macchia Rossa , la tempesta gigante che infuria in senso antiorario a 22° sotto l’equatore di Giove e che, secondo gli studiosi, è attiva da oltre 350 anni. La Macchia , caratterizzata da una forma ovale e da un intenso color ocra, torna di nuovo agli onori della cronaca per le ...

Tempesta d’amore - anticipazioni puntate tedesche : Incredibile rivelazione sulla malattia di Alfons! : Una rivelazione davvero spiazzante è in arrivo nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore! Negli episodi della soap in onda in Germania nelle prossime settimane, infatti, una delle storyline più drammatiche della quattordicesima stagione arriverà ad un punto di svolta a dir poco inatteso… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania a fine novembre! Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Alfons ha ...