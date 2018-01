: RT @fattoquotidiano: Eleanor, la tempesta si abbatte anche sulla Germania: alberi sradicati a Colonia - libellula58 : RT @fattoquotidiano: Eleanor, la tempesta si abbatte anche sulla Germania: alberi sradicati a Colonia - lunarossa31 : Gb: tempesta Eleanor, case al buio - ANSA.it - - KenSharo : Gb: tempesta Eleanor, case al buio - ANSA.it - - TutteLeNotizie : La tempesta Eleanor mette ko il Nord Europa: cancellati centinaia di voli, forti disagi in… - TutteLeNotizie : In Gb arriva tempesta Eleanor, un morto e 15 feriti - ANSA.it -

cancellati negli scali di mezza Europa a causa del passaggio della. A Schiphol, Amsterdam, sono stati cancellati 252 dei 1200programmati per oggi, mentre per gli altrisi prevedono ritardi fino ad un'ora. Disagi e cancellazioni anche in Svizzera negli scali di Zurigo e Basilea. Laha flagellato entrambe le coste della Manica: in Francia 200mila case senza corrente, in Gran Bretagna venti fino a 160 km/h.(Di mercoledì 3 gennaio 2018)