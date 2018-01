Telegram 4 7 | cosa include l' ultimo aggiornamento del 2017? Tutti i dettagli

: New post in Il Palio di Siena: Che cosa vorreste leggere in questo canale Telegram in inverno paliesco, cioè grosso… - pistakkiomktg : New post in Il Palio di Siena: Che cosa vorreste leggere in questo canale Telegram in inverno paliesco, cioè grosso… - _sofjia_ : @xtueresmicielo STO PARLANDO DI UNA COSA SERIA SU TELEGRAM QUINDI SVEGLIATI - hikarugdr : RT @trisallgdr: vediamo la mia prospettiva, ci siamo trasferiti su telegram perché non ho più tempo per il gdr chiusi e devo studiare. Ovvi… - trisallgdr : vediamo la mia prospettiva, ci siamo trasferiti su telegram perché non ho più tempo per il gdr chiusi e devo studia… - mxiley : Quanto è bello telegram rosa (scs ire prendo la tua chat perché ho pensato questa cosa mentre ascoltavo il tuo audi… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) Tra tutte le applicazioni per la messaggistica istantanea, #è quella che possiede alcune funzionalita' particolari, funzionalita' che ancora oggi non si vedono nemmeno su applicazioni concorrenti più famose, come Whatsapp. Un esempio consiste nella chat 'ad autodistruzione' dove, dopo un determinato periodo di tempo dall'invio, un messaggio viene automaticamente eliminato. Nonostante questa ed altre funzionalita',ha sempre mantenuto un basso profilo, non raggiungendo mai i livelli di popolarita' di Whatsapp. Ciononostante, il Team diè molto attivo nella pubblicazione degli aggiornamenti ed ecco che, prima del termine dell'anno, l'azienda ha pubblicato tre aggiornamenti: il primo è destinato agli utenti, il secondo solo agli utenti #Android mentre il terzo solo a quelli #IOS. Per Android arriva il 'multi-account', in comune arrivano le ...