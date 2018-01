Svizzera | arriva una certificazione per gli orologi

Irene come Fabo : morta senza biotestamento - voleva arrivare in Svizzera per il suicidio assistito : Irene è morta il 24 Agosto scorso, 2 giorni dopo aver concluso le procedure per ottenere l'aiuto medico alla morte volontaria in Svizzera ma senza riuscire a raggiungerla, consumata a trent'anni da un ...

