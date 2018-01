Sui social impazza il “boicottaggio” dei #sacchetti ma non è un buon segno

Leggi la notizia su agi

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) La rivoluzione dei sacchetti di plastica è iniziata. No, non è un caso se enfatizziamo quella che doveva essere una semplice misura in favore dell’ambiente, una richiesta arrivata dall’Europa, undi civiltà. Una battaglia che invece, soprattutto sui social, ha assunto toni sempre più forti, ricca di imprecisioni, mezze bufale e accuse a partiti e associazioni. Da due giorni, su Twitter, non si parla d’altro con l’hashtagcostantemente tra le prime posizioni nella classifica delle tendenze. Facciamo un passo indietro Dal primo gennaio sono al bando i sacchetti di plastica leggeri e ultraleggeri utilizzati per imbustare frutta e verdura, carne, pesce e affettati. Al loro posto gli utenti troveranno degli shopper biodegradabili e compostabili ma non riutilizzabili. E per molti questo non è l’unico ...