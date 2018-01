Stasera in TV | Film di Oggi Mercoledì 3 Gennaio 2018

La Sposa Cadavere - film Stasera in tv su Italia 1 : trama e curiosità : La Sposa Cadavere è il film in onda stasera in tv venerdì 5 gennaio 2018 su Italia 1 in seconda serata alle ore 23:50. Pellicola in stop-motion diretta da Tim Burton e Mike Johnson con le voci Johnny Depp e Helena Bonham Carter. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV La Sposa Cadavere, stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: The Corpse Bride DATA ...

Il Diario di Bridget Jones - film Stasera in tv su Canale 5 : trama e curiosità : Il Diario di Bridget Jones è il film in onda stasera in tv giovedì 4 gennaio 2017 su Canale 5 alle ore 23:30. La pellicola è una commedia del 2001, diretta da Sharon Maguire con Renée Zellweger e Colin Firth. La trama racconta di Bridget Jones ragazza di 32 anni e single che decide di tenere un Diario. Aiutata dai suoi amici Jude, Sharon e Tom presto si trova divisa tra due uomini… Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune ...

Film Stasera in tv - martedì 2 gennaio 2018 : cast - trame e streaming : streaming e diretta . L'appuntamento è fissato per stasera in tv alle ore 21:15 sugli schermi di Rete 4 , in alternativa è possibile seguire il Film in diretta streaming sul sito ufficiale di Video ...

Gli intoccabili - il film cult Stasera in tv su Rete 4 : trama e curiosità : Gli intoccabili è il film in onda stasera in tv giovedì 4 gennaio 2018 in prima serata su Rete 4 in prima serata. Il film cult del 1987 diretto da Brian De Palma comprende un cast con attori d’eccezione come Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro, Andy Garcia, Charles Martin Smith. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV Gli intoccabili, stasera in tv: ...

Babadook - film Stasera in tv su Rai 3 : trama e curiosità : Babadook è il film in onda stasera in tv mercoledì 3 gennaio 2018 in seconda serata su Rai 3 alle ore 23:12. Si tratta di un horror-thriller del 2015, diretto da Jennifer Kent, con Essie Davis e Noah Wiseman. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV Babadook, stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: The Babadook DATA USCITA: 15 luglio 2015 GENERE: Horror, Thriller ANNO: ...

Love Actually - film Stasera in tv su rete 4 : trama e curiosità : Love Actually è il film in onda stasera, mercoledì 3 gennaio 2018, su rete 4 in prima serata alle ore 21:15. È un film corale diretto da Richard Curtis con un ricco cast che vede tra gli altri Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Liam Neeson, Alan Rickman e Keira Knightley. La trama è un intreccio di storie dove protagonista è l’amore. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI GLI ALTRI ...

Transcendence - film Stasera in tv : la fantascenza con Johnny Depp : ... è fissato per stasera in tv su Rai 4 alle 21, in alternativa è possibile seguire il film in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai . Transcendence, film stasera in tv: cast e curiosità La ...

Una fantastica e incredibile giornata da dimenticare - film Stasera in tv su Rai 2 : trama curiosità : Una fantastica e incredibile giornata da dimenticare è il film in onda stasera in tv mercoledì 3 gennaio 2018 in seconda serata su Rai 2 alle ore 22:55. La pellicola è una commedia-family del 2014, diretto da Miguel Arteta, con Steve Carell e Jennifer Garner. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Judith Viorst. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV Una fantastica e ...

Stasera in TV : Film di Oggi Lunedì 1 Gennaio 2018 : Anche il mondo dello sport viene coinvolto dall'evento: il Sudafrica si vede assegnato il mondiale di Rugby del 1995 e sulla scena internazionale ritornano gli Springboks, la nazionale sudafricana ...

Woman in gold - film Stasera in tv su Canale 5 : trama e curiosità : Woman in gold è il film in onda stasera in tv mercoledì 3 gennaio 2018 in prima serata su Canale 5. Per la regia di Simon Curtis, sono protagonisti Helen Mirren, Ryan Reynolds e Katie Holmes: Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV Woman in gold, stasera in tv: scheda GENERE: Drammatico ANNO: 2015 REGIA: Simon Curtis CAST: Helen Mirren, Ryan ...

Una notte al museo 2 La fuga - film Stasera in tv su Rai 2 : trama e curiosità : Una notte al museo 2 La fuga è il film in onda stasera in tv mercoledì 3 gennaio 2018 in prima serata su Rai 2. Per la regia di Shawn Levy, sono protagonisti Ben Stiller e Amy Adams. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV Una notte al museo 2 La fuga, stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Night at the Museum 2: Escape from the ...

Ho vinto la Lotteria di Capodanno - film Stasera in tv su Rete 4 : trama e curiosità : Ho vinto la Lotteria di Capodanno è il film in onda stasera in tv martedì 2 gennaio 2018 in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:30. film comico del 1989, diretto da Neri Parenti, con Paolo Villaggio e Antonio Allocca. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV Ho vinto la Lotteria di Capodanno, stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Ho vinto la Lotteria di Capodanno GENERE: ...

Il Ragazzo di Campagna - film Stasera in tv su Rete 4 : trama e curiosità : Il Ragazzo di Campagna è il film in onda stasera in tv martedì 2 gennaio 2018 in prima serata su Rete 4. La pellicola è una commedia del 1984, diretta da Castellano e Pipolo con Donna Osterbuhr e Renato Pozzetto. La trama racconta la stori di Artemi, un uomo che ha ormai 40 anni e non si è mai allontanato dal paese di Campagna dove è nato. Stanco della sua vita, decide di trasferirsi a Milano… Di seguito ecco scheda, trama, trailer e ...

Mi chiamo Sam - film Stasera in tv su Canale 5 : trama e curiosità : Mi chiamo Sam è il film in onda stasera in tv martedì 2 gennaio 2018 in seconda serata su Canale 5 alle ore 23:00. Diretto da Jessie Nelson e con un inarrivabile Sean Penn, in una delle sue migliori interpretazioni. Impersona Sam, un uomo affetto da ritardi psicologici, che tuttavia è padre di una bambina, Lucy. Una storia commovente, che vede tra gli interpreti la bravissima Dakota Fanning, nei panni di Lucy, e Michelle Pfeiffer. Di seguito ...