Staminali | parlano i genitori di Sofia | Ora la nostra battaglia continua in suo

: "VANNONI MILLANTATORE, MA LE STAMINALI FUNZIONAVANO" Parlano i genitori di Sofia, la "bimba farfalla" morta pochi... - leggoit : "VANNONI MILLANTATORE, MA LE STAMINALI FUNZIONAVANO" Parlano i genitori di Sofia, la "bimba farfalla" morta pochi... - gianlucasberna : RT @notiveri: Addio #Sofia, simbolo del metodo #Stamina. I genitori: «Vannoni ci ha truffati, ma le staminali davano sollievo»: La mamma e… - willE05254860 : RT @notiveri: Addio #Sofia, simbolo del metodo #Stamina. I genitori: «Vannoni ci ha truffati, ma le staminali davano sollievo»: La mamma e… - angiuoniluigi : RT @notiveri: Addio #Sofia, simbolo del metodo #Stamina. I genitori: «Vannoni ci ha truffati, ma le staminali davano sollievo»: La mamma e… - MeAndRetweets : RT @notiveri: Addio #Sofia, simbolo del metodo #Stamina. I genitori: «Vannoni ci ha truffati, ma le staminali davano sollievo»: La mamma e… -

Leggi la notizia su oggi

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) No,non sarebbe guarita, però da quelle infusioni avrebbeto ad avere benefici, come noi stessi abbiamo constatato e come del resto in tutto il mondo la scienza ha stabilito'. Metodo ...