Stagione finita per Dominik Schwaiger

Sci alpino - Coppa Europa 2017-18 : Niklas Koech vince il SuperG di Reiteralm. Settimo Emanuele Buzzi - Stagione finita per Giulio Bosca : Vittoria per l’austriaco Niklas Koech nel SuperG maschile di Coppa Europa, andato in scena oggi a Reiteralm. Si tratta del primo successo in carriera per lui, che già in altre quattro occasioni era riuscito a salire sul podio. Kock è riuscito a mettersi alle spalle il connazionale Cristoph Krenn, in ritardo di 13 centesimi, e lo svizzero Gian Luca Barandum, staccato di 32 centesimi. La top ten è completata, in ordine, dall’austriaco ...

Sci alpino : rottura del crociato per Michaela Kirchgasser in allenamento a Courchevel. Stagione finita e addio Olimpiadi per l’austriaca : Ancora brutte notizie per le protagoniste del Circo Bianco. A Courchevel, dove oggi è in programma lo slalom parallelo, l’austriaca Michaela Kirchgasser ha subito un grave infortunio al ginocchio nel corso dell’allenamento mattutino in previsione alla gara di oggi pomeriggio. L’infortunio è apparso fin da subito molto serio, tanto che la campionessa austriaca è stata portata immediatamente in ospedale per gli accertamenti del ...

Tra Federica Vincenti e Michele Placido ‘la Stagione dell’amore è finita’ : E’ un momento molto delicato per il matrimonio tra Federica Vincenti, 34 anni, e Michele Placido, 71. A raccontarlo è l’attrice e cantante dalle pagine di Vanity Fair, cui confessa come da tempo non si sentisse in pace con se stessa: “[…] Da qualche tempo il mio corpo mi stava parlando, ma io non ero capace di ascoltarlo. Avevo spesso mal di stomaco. Ero sempre contratta, nervosa, in ansia […]”. Per questo ...

Sci alpino : rottura del crociato e Stagione finita per Stefan Luitz. La Germania perde un altro asso dopo Felix Neureuther : Altra tegola sulla Germania e sul Circo Bianco. dopo aver perso Felix Neureuther a causa della rottura del crociato, anche Stefan Luitz dice addio anzitempo a questa stagione di Coppa del Mondo a causa dello stesso infortunio. Il tedesco, che in queste prime gare era stato tra i protagonisti, anche a sorpresa, si è fermato oggi dopo tre porte nel gigante di Alta Badia, lamentando un forte dolore al ginocchio sinistro. Le immagini avevano ...

Football americano - NFL 2017-2018 : rottura del crociato anteriore e Stagione finita per Carson Wentz. Notizia terribile per Philadelphia : Quel che si temeva è alla fine arrivato. Carson Wentz, quarterback dei Philadelphia Eagles, salterà il resto della stagione per la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un infortunio rimediato nel corso della gara di domenica, contro i Los Angeles Rams, quando il giocatore al secondo anno ha subito un doppio placcaggio nel tentativo di entrare con la palla in end zone. A confermare la Notizia dello stop è stato Doug Pederson, ...

Sci - rottura dei legamenti del crociato per Neureuther : Stagione finita : Un assenza importante quella del tedesco, visti i suoi 13 successi in Coppa del Mondo: ad inizio novembre aveva anche vinto il primo slalom speciale stagionale a Levi.

Sci - infortunio per Neureuther. Stagione finita e addio Olimpiadi : Lake Louise (Canada), 26 novembre 2017 - Brutto infortunio per Felix Neureuther , slalomista tedesco e protagonista della Coppa del Mondo di sci da diverse stagioni. Il campione di Monaco di Baviera, ...

Sci Alpino : Stagione finita per Felix Neureuther. Rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro per il tedesco : Una notizia del tutto inaspettata scuote il mondo dello sci Alpino. Felix Neureuther (1 oro, 1 argento e 3 bronzi ai Mondiali e con 13 vittorie in Coppa del Mondo, la maggior parte delle quali nello slalom speciale) ha subito la Rottura del legamento crociato al ginocchio sinistro durante un allenamento negli Usa. Lo ha reso noto lo stesso sciatore sul suo profilo Facebook dicendo piuttosto chiaramente: “Per me ciò significa che la ...

Calcio - Ghoulam operato al crociato : tempi di recupero lunghissimi. Stagione finita per il difensore del Napoli? : Faouzi Ghoulam è stato operato al legamento crociato anteriore del ginocchio destro dopo l’infortunio patito mercoledì sera contro il Manchester City in Champions League. Il difensore del Napoli, sottoposto alle cure del Professor Mariani presso Villa Stuart, dovrà però rimanere lontano dai campi per molto tempo: si parla di circa sette mesi ma è più probabile che il giocatore si aggreghi direttamente ai compagni per l’inizio della ...

Napoli - Faouzi Ghoulam si rompe il crociato : Stagione finita : Primi messaggi di incoraggiamento dal mondo del calcio, con l'Inter che poco fa su Twitter ha scritto il seguente messaggio: 'Forza Ghoulam, sei un campione e tornerai più forte di prima'. Il terzino ...

Squadra mobile 2 ecco come è finita (video). Terza Stagione difficile. Critico tv : è una fiction che guarda al cinema dell'impegno civile : Mercoledì 1 novembre su Canale 5 è andata in onda l'ultima puntata di Squadra mobile 2-Operazione mafia capitale (voto: 6).prosegui la letturaSquadra mobile 2 ecco come è finita (video). Terza stagione difficile. Critico tv: è una fiction che guarda al cinema dell'impegno civile pubblicato su Realityshow 02 novembre 2017 10:30.

Atletica - Wayde Van Niekerk si infortuna giocando a rugby! Addio Giochi del Commonwealth - Stagione già finita : Wayde Van Niekerk ha subito un bruttissimo infortunio mentre stava giocata a rugby. La partita tra vip disputata a Capetown è stata letale per il Campione Olimpico e del Mondo dei 400m: rottura del menisco mediale e laterale oltre che del crociato anteriore. Il sudafricano, vera icona dell’Atletica leggera e possibile erede mediatico di Usain Bolt, si dovrà così sottoporre a un intervento chirurgico a cui poi seguiranno sei mesi di ...

Combinata nordica - tegola per Samuel Costa : nuova operazione al ginocchio e Stagione olimpica finita : Davvero una tegola per la squadra di Combinata nordica italiana: Samuel Costa a causa di problemi al ginocchio sarà costretto a saltare tutta la stagione olimpica. L’atleta ha annunciato con poche parole, in inglese, sul suo profilo facebook che “Il mio sogno olimpico deve aspettare 4 anni” dopo essersi sottoposto qualche giorno fa ad una operazione ai legamenti del ginocchio. Una situazione che lo obbliga a star fermo alcuni ...

Moto2 : Stagione finita per Thomas Luthi. Lo svizzero salta l’ultima gara di Valencia ed i test in MotoGP : Sono più gravi del previsto le condizioni dello svizzero Thomas Luthi, rivale principale di Franco Morbidelli nel Mondiale 2017 di Moto2, che cadendo nel corso delle qualifiche del GP della Malesia a Sepang, è stato costretto a dare forfait in gara, regalando di fatto il titolo al centauro nostrano. Ebbene all’elvetico è stata diagnosticata la frattura della caviglia e dovrà sottoporsi ad un’operazione nella giornata di domani a ...