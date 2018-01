Smog | blocco del traffico a Roma per i mezzi più inquinanti

Smog Torino : da domani torna il blocco dei diesel fino a euro 4 : A Torino da domani le auto diesel fino ad euro 4 compreso non potranno circolare in città: i valori di PM10 sono tornati sopra la soglia d’attenzione e sono quindi scattate le misure livello ‘arancio’, così come previsto dal protocollo regionale. fino al rientro delle condizioni di inquinamento dell’aria sotto i livelli indicati dall’Unione europea, nel capoluogo piemontese dalle 8 alle 19 è in vigore il blocco dei ...

Smog Firenze : domani scatta il blocco dei mezzi più inquinanti : Il Comune di Firenze e i Comuni dell'”agglomerato urbano” (insieme a Firenze sono Calenzano, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa, Lastra a Signa, Scandicci, Bagno a Ripoli) hanno emesso ordinanze perché siano osservati da domani, sabato 30 dicembre e fino al 3 gennaio 2018, il blocco dei mezzi più inquinanti e una serie di altre misure. “Si tratta – spiega Alessandro Manni, consigliere della Città Metropolitana ...

Emergenza Smog nel Nord Italia - blocco auto diesel a Milano e a Torino - : I livelli di Pm10 nell'aria continuano a rimanere sopra la soglia limite nelle regioni settentrionali. Nel capoluogo piemontese ferme le auto a gasolio fino a quelle euro 5. In molte città lombarde ...

Smog ai massimi - blocco del traffico in molte città del Nord. Ma a Torino (per ora) si circola : In attesa della pioggia, i livelli di inquinanti nell’aria restano alti soprattutto nelle aree metropolitane al Nord e scattano i primi divieti di circolazione per le auto. ...

Smog - livello rosso a Torino : blocco della circolazione fino ai diesel Euro5 : Da domani sarà attivo il livello rosso con il blocco alla circolazione esteso ai mezzi diesel Euro5: lo rende noto il Comune di Torino, in considerazione del perdurare dei livelli di inquinamento atmosferico. Dalla giornata di domani, 27 dicembre, la limitazione verrà ripristinata per ridurre gli effetti della circolazione automobilistica sulla qualità dell’aria e difendere la salute dei cittadini. I veicoli diesel fino ad euro 5 compreso ...

Smog torna ancora sopra limiti - a Milano scattano blocco delle auto e limitazioni al riscaldamento : Tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8:30 alle 18:30 è vietata la circolazione ai veicoli per il trasporto persone alimentati a gasolio fino alla classe 4 compresa. Vietati anche, dalle 8:30 alle 12:30, i veicoli per il trasporto merci alimentati a gasolio fino alla classe 3 compresa