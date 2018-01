Sindaco | conferenza di inizio anno in diretta su Corriere di Como ed Etv

Conferenza sulla Sharia - Sindaco e Regione : Un gesto inaccettabile : «Inquietante», «intollerabile», addirittura «grave» per la Lega. Ha suscitato reazioni forti in Comune, in Regione e nei partiti del centrodestra, la Conferenza sulla Sharia che la moschea Milano-Sesto ha in programma per domenica prossima, relatore Hamza Piccardo, già fondatore dell'Ucoii, oggi leader della Costituente islamica e fra l'altro fautore della poligamia in ...