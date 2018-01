Sicilia : isola in controtendenza - nel 2017 più incidenti stradali e più feriti (2) : (AdnKronos) - Secondo il protocollo d’intesa tra ministro dell’Interno e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del luglio 2009, sono stati potenziati i servizi di controllo nel settore del trasporto professionale. Sono stati 189 i servizi effettuati da operatori della polizia stradale che ha

Manovra : AnciSicilia - ecco le priorità per i Comuni dell'Isola : palermo, 15 dic. (AdnKronos) - Mantenere la deroga dei cinque dodicesimi per le anticipazioni di tesoreria e sospendere le sanzioni in materia di personale in caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio consolidato. Sono due delle priorità per i Comuni della Sicilia indicate

Sicilia : Musumeci - entro due anni porteremo isola su strada normalità : Palermo, 15 dic. (AdnKronos) - "entro due o tre anni porteremo la Sicilia sulla strada della normalità". Lo ha detto il neo Presidente della Regione Siciliana, arrivando a Palazzo dei Normanni per l'insediamento dell'Assemblea regionale Siciliana.

Terremoto - ancora una scossa in Sicilia : paura sulla costa di Ragusa - epicentro nel mare verso Malta. “Trema” tutta l’isola [MAPPE e DATI INGV] : 1/6 ...

Sicilia : Ferrante (Pd) - Satiro danzante resti nell'isola : Palermo, 12 dic. (AdnKronos) - “Dopo il mandato ad acquisire il castello di Schiso’, dall’assessore Sgarbi arriva la proposta di spostare il Satiro sanzante ed esporlo al Vinitaly, mettendo a rischio l’incolumità dell’opera e privando Mazara del Vallo di un’attrazione culturale e turistica fondament

Sicilia : Legambiente - isola Capo Passero è in piano regionale riserve : Palermo, 6 dic. (AdnKronos) - "L’assessorato regionale al Territorio e Ambiente ha confermato che l’isola di Capo Passero è ancora inserita nel piano regionale delle riserve e, pertanto, vigono per essa i vincoli previsti dalla normativa". A renderlo noto è il presidente di Legambiente Sicilia Gianf

Pd : Fava - Renzi non sa ascoltare - in Sicilia per ‘militarizzare’ Isola per voto : Palermo, 6 dic. (Adnkronos) - "Renzi non è tipo che accoglie suggerimenti e non sarà venuto in Sicilia per ascoltare ma per serrare le file, per organizzare una campagna elettorale. Non c’è più da perdere la campagna elettorale quindi Renzi può restare più a lungo questa volta". Lo dice Claudio Fava

Pd : Renzi torna in Sicilia - un tour di due giorni nell'Isola : Palermo, 5 dic. (AdnKronos) - Tappa in Sicilia per Matteo Renzi. L'ex premier domani e giovedì sarà nell'Isola per un viaggio che toccherà tutte le nove province Siciliane. Domani la prima tappa è a Gaggi, comune in provincia di Messina: alle 10.30 il segretario del Pd si recherà nel centro antiviol

Sicilia : Sgarbi - su progetto isola Capo Passero verifica legittimità : Palermo, 1 dic. (AdnKronos) - "Garantendo la massima attenzione e la necessità che, dopo l'autorizzazione della Soprintendenza, la pratica venga sottoposta alla verifica dell'ufficio legislativo dell'assessorato, ho dato disposizione di tenere in evidenza la pratica sotto il profilo della legittimit

Sicilia : Legambiente - Sgarbi impedisca scempio edilizio su isola Capo Passero : Palermo, 1 dic. (AdnKronos) - "Chiediamo che l’assessore Sgarbi, come primo atto, impedisca lo scempio edilizio sull’isola di Capo Passero e fermi il soprintendente di Siracusa". Così il presidente di Legambiente Sicilia Gianfranco Zanna e il dirigente regionale Paolo Tuttoilmondo dopo la decisione

Sicilia - Demopolis : lavoro e ripresa economica priorità isola : Palermo, 30 nov. (askanews) Nel giorno in cui nasce il nuovo Governo della Regione Siciliana, l'Istituto Demopolis ha chiesto ai Siciliani di tracciare la loro Agenda per il presidente Nello Musumeci ...

Sicilia : nell'isola solo 2 banche locali - poco credito alle piccole imprese (3) : (AdnKronos) - Le banche locali sono pronte a fare la loro parte. "Pensiamo di poter svolgere un ruolo ancora decisivo - ha detto Ines Curella, dg di Banca Popolare Banca Sant’Angelo - Il 35% delle erogazioni è ancora affidato alle banche locali, malgrado siamo rimasti in due. Il compito delle banche

Sicilia : nell'isola solo 2 banche locali - poco credito alle piccole imprese (2) : (AdnKronos) - Per la presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio "se la cultura d’impresa guarda lontano, riscuote fiducia e quindi credito. Non potremo mai portare la sfida sul piano della competitività del prezzo ma possiamo vincere se mettiamo al centro dello scambio di beni e servizi la

Sicilia : nell'isola solo 2 banche locali - poco credito alle piccole imprese : Palermo, 23 nov. (AdnKronos) - poco credito alle piccole imprese ma la crisi di liquidità non è colpa delle banche locali che, in Sicilia, sono rimaste soltanto in due: la Popolare Sant’Angelo e la Popolare Agricola di Ragusa. E' quanto emerso oggi nell'incontro 'Il ruolo del credito nell’economia g