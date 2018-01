FARMACISTA INCINTA/ Si licenzia per il posto fisso - ma oggi la sinistra preferisce le vacanze : Una FARMACISTA INCINTA di Massa si è licenzia per passare dal privato al pubblico. Ma il comune non approva il bilancio e la donna resta disoccupata.

La storia Incinta di due gemelle si licenzia per un posto sicuro in comune. Ma resta senza lavoro : "Sognavo la stabilità lavorativa, mi sono licenziata da una farmacia privata per avere un posto più sicuro nel pubblico, anche in vista di una famiglia in arrivo, e invece finisce così. Ora sono senza ...

Farmacista incinta si licenzia per il posto fisso/ Il Comune di Massa non la assume e ora Sara è disoccupata : Farmacista incinta di due gemelli si licenzia per il posto fisso promesso dal Comune di Massa: il bilancio non passa e Sara Buonocore rimane beffata e disoccupata. Ecco cosa è successo(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 13:02:00 GMT)

Si licenzia per un part time in Comune e resta disoccupata : la cronistoria reale : A Massa Carrara una farmacista è senza lavoro dopo essersi licenziata dalla farmacia privata in cui lavorava, avendo avuto in mano un contratto di assunzione al 31 dicembre 2017 del Comune. Oltre a lei, la mancata assunzione riguarda altri tre farmacisti. La storia di Sara Buonocore ha da subito ricevuto maggiore attenzione rispetto alle analoghe vicende degli altri colleghi per via dell'eccezionalità della situazione. La donna di 35 anni è ...

Sara Buonocore incinta di due gemelle si licenzia per un lavoro in Comune. Ma per un cavillo politico è senza lavoro : "Sognavo la stabilità lavorativa, mi sono licenziata da una farmacia privata per avere un posto più sicuro nel pubblico, anche in vista di una famiglia in arrivo, e invece finisce così. Ora sono senza lavoro". A parlare è Sara Buonocore, 35 anni, massese, incinta di sei mesi di due gemelle, laureata in chimica e tecnologia farmaceutica, entrata nella graduatoria nel 2011, a seguito del concorso per farmacisti indetto ...

Pasticciaccio del Comune : si licenziano per un posto pubblico - ma restano senza lavoro : Si licenziano per essere assunti in una farmacia pubblica, ma la sera del 31 dicembre, all’alba del nuovo anno, scoprono di essere rimasti senza lavoro. Tutto a causa di un Pasticciaccio combinato dal Comune...

Massa - incinta - si licenzia per un posto in Comune - ma lo perde perché il consiglio non approva il bilancio : Il sogno della stabilità per Sara si è schiantato una notte di fine dicembre a Massa quando il consiglio comunale non è riuscito ad approvare il bilancio consolidato e lei, assieme ad altri quattro, ...

Incinta colta da malore : si era licenziata per un posto comunale - ma salta l'assunzione : Una crisi politica che anticipa il voto della prossima primavera, quando si deciderà il nuovo sindaco della città di Massa.

Jobs Act - sgravi in scadenza per 80mila. Torna lo spettro licenziamenti : Roma, 31 dicembre 2017 - Il 2018 sarà l'anno del banco di prova sulla stabilizzazione o, al contrario, sul rischio licenziamento per i lavoratori assunti con decontribuzione nel 2015. Nei prossimi ...

Ispica - scongiurato licenziamento per forestali e comunali : L'Ars ha esitato favorevolmente l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio risolvendo alcuni importanti problemi della provincia iblea

Civitavecchia Di Majo regala per Natale a Nitrella il licenziamento - ma non solo : ... o meglio della nuova Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale e di come la politica prevalga sugli interessi economici del territorio prima e dell'intero sistema poi. Il ...

Fim Torino : 2 licenziamenti in Cecomp - produce Bluecar per Bolloré : Torino, 29 dic. (askanews) Due licenziati alla Cecomp di La Loggia (Torino), dove si progettano e costruiscono le scocche per l'auto elettrica Bluecar del gruppo Bollore'. Ne da' notizia la Fim, ...

Napoli - lettera di licenziamento sotto l'albero per sei lavoratori dell'Eav : 'Via i furbetti del cartellino' : Per i cosiddetti furbetti, vale a dire per gli specialisti delle assenze al lavoro, sono tempi duri. 'Firmare una lettera di licenziamento non è mai facile - dice Umberto De Gregorio, presidente dell'...

Eboli - sconvolto per il licenziamento tenta il suicidio : salvato 50enne : Eboli. Aveva ricevuto da alcuni giorni la lettera di licenziamento e la notizia lo ha talmente sconvolto che il giorno di Natale ha tentato di compiere un gesto insano. Il dramma si è sfiorato ad ...