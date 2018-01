Sfruttamento e cibi scaduti in una panetteria nel centro di Catania

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) Separata e con due figlie, costretta a tutti i costi ad accettare un lavoro come commessa in una/pizzeria catanese a 1,66 euro l'ora senza un regolare contratto di lavoro. Trattasi dell'ennesimo caso diche coinvolgeva anche altri dipendenti dell'attività situata neldella città di, precisamente nel quartiere San Cristoforo, in via della Concordia. La donna era stata assunta da circa trenta giorni. Rimasta sola, era disposta a lavorare per una paga misera pur di aiutare le sue figlie. Accontentarsi di essere pagata 1,66 euro l'ora rappresentava, in quel momento, l'unico modo per portare avanti la sua famiglia....