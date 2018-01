Serie tv | cosa guardare a gennaio 2018

Serie A e calciomercato : cosa porterà la Befana? : Il mercato, invece, non interessa affatto a Federico Di Francesco : "Penso solo al Bologna", ha detto a Sky Sport. Di Francesco: "Il mercato? Non mi interessa" Guarda tutti i video BENEVENTO-...

Probabili formazioni Serie B / I moduli - le scelte e i dubbi. Cosa farà Inzaghi? (21^ giornata) : Probabili formazioni Serie B: le scelte degli allenatori per gli schieramenti in campo il 27 e 28 dicembre nella 21^ giornata della cadetteria. Chi in campo per questo turno?(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 15:53:00 GMT)

RISULTATI VOLLEY FEMMINILE/ Classifica aggiornata e diretta livescore. Cosa è successo in Coppa (Serie A1) : RISULTATI VOLLEY FEMMINILE: Classifica aggiornata e diretta live score del match della 12^ giornata di Serie A1. Occhio al big match Busto Arsizio-Novara.(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 13:27:00 GMT)

Gomorra 3 la Serie/ Anticipazioni ultima puntata : Genny e Ciro - qualcosa scricchiola tra di loro (22 dicembre) : Gomorra 3 la serie, Anticipazioni ultima puntata 22 dicembre 2017: Patrizia si dovrà schierare! Tra Ciro e Genny qualcosa non va, Di Marzio resterà fedele a Savastano oppure no?(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 05:08:00 GMT)

Pronostici Serie B / Scommesse e quote sulle partite : cosa succederà a Novara? (20^ giornata) : Pronostici Serie B, le quote e le Scommesse sulle partite (20a giornata). E’ tempo del campionato cadetto, con il turno pre-natalizio: ecco le dritte per tutti gli scommettitori(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 17:58:00 GMT)

ROSY ABATE LA Serie 2 / Anticipazioni - la seconda stagione si farà? Ecco cosa potrebbe accadere : ROSY ABATE - La SERIE 2: la seconda stagione si farà? Il produttore Pietro Valsecchi risponde affermativamente svelando come sia già in fase di scrittura.(Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 08:21:00 GMT)

Serie A Atalanta - Gasperini : "In campionato ci manca qualcosa" : BERGAMO - "I ragazzi recepiscono molto l'impatto della città, dell'ambiente e dei tifosi che li spinge: sono sentimenti che esprimono dei valori e li trasmettono. È uno dei segreti della scorsa ...

Rosy Abate-La Serie - anticipazioni ultima puntata : lei va da Leonardo per fargli tornare la memoria e scoprire cosa successe 5 anni prima : Domenica 10 dicembre alle 21.30 su Canale 5 andrà in onda la quinta e ultima puntata della fiction Rosy Abate-La serie (voto: 7). ...

Cosa hanno detto esattamente tre magistrati antimafia sulla Serie tv Gomorra : Gomorra di nuovo nel mirino dei magistrati. Domenica scorsa era stato Federico Cafiero De Raho, capo della procura nazionale antimafia, intervistato domenica pomeriggio da Lucia Annunziata ne l corso del programma 1/2 h in più su Raitre a criticare la serie Tv. Lunedì Giuseppe Borrelli, procuratore aggiunto antimafia e capo della Dda di Napoli e Catanzaro, ha partecipato ad un incontro con gli studenti di Bologna. Con lui ...

Cosa insegna la Serie Gomorra : di Francesco Spada L’ultima puntata di Gomorra è una di quelle che ha molto da insegnarci, ed è questo il senso con cui, secondo me, deve essere visto questo prodotto televisivo. Come uno stimolo alla apertura mentale, al guardare dietro le cose che osserviamo ogni giorno, alla riflessione sui mali che ci circondano. In particolare, gli ultimi due episodi hanno mostrato perfettamente, per chi non ne avesse ancora il senso, quali siano, ...

Pronostici Serie A / Le quote e le scommesse : cosa attenderci allo Scida? (15^ giornata) : Pronostici Serie A: le quote e le scommesse per le partite in programma il 3 e 4 dicembre 2017 per la 15^ giornata di campionato. Primo banco di prova per Gattuso al Milan. (Pubblicato il Sun, 03 Dec 2017 12:57:00 GMT)

Rosy Abate - la Serie : ecco cosa vedremo nell'ultimo episodio del dieci /12 : eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni di "Rosy Abate", in onda domenica sera con il uso ultimo episodio. La serie trasmessa sul piccolo schermo dalle ore 21.25 circa anche quest'anno ha riscosso grande successo. Lo spinn off di Squadra Antimafia, ancora una volta, è riuscito a conquistare il cuore di milioni di fans che da anni ormai seguono le vicende della cosiddetta regina di Palermo. Rosy dopo essere riuscita ad incontrare il ...

Serie Tv : cosa guardare a dicembre : Elisabetta II, Elisabetta di York e Vittoria. A dicembre escono ben tre Serie Tv dedicate alle regine inglesi. La prima è The Crown 2 (dall’8 dicembre su Netflix), la seconda stagione dello show con Claire Foy e Matt Smith che ha vinto il Golden Globe 2016 per il miglior drama; poi c’è The White Princess (dal 20 dicembre su TimVision), il sequel di The White Queen, sempre tratto dai romanzi di Philippa Gregory. E alla fine del mese ...

Lega Serie A Vegas 'Io candidato Sempre disponibile per fare qualcosa di buono : ROMA - La Lega Calcio di serie A ha il candidato per la presidenza. Si tratta di Giuseppe Vegas, presidente della Consob in scadenza il prossimo 15 dicembre, ex vice-ministro dell'economia e delle ...