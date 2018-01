Serie C | Trapani | due giocatori in uscita

Video/ Trapani-Lecce (1-1) : highlights e gol della partita (Serie C 21^ giornata) : Video Trapani-Lecce (1-1): highlights e gol della partita di Serie C per la 21^ giornata. Mancosu e Murano a segno nel big-match del girone C (29 dicembre)(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 10:25:00 GMT)

Trapani-Lecce - vince l’equilibrio : due squadre da Serie B che hanno regalato grande spettacolo [FOTO] : 1/14 LaPresse/Giovanni Pappalardo ...

Shock Serie C - assalto al pullman del Lecce a Trapani : vetri rotti e tensione altissima : Nella giornata di oggi si gioca il big del campionato di Serie C, in campo Trapani e Lecce che si affronteranno in una gara importantissima per la promozione nel torneo cadetto. Nel frattempo nella notte episodio Shock, il pullman della squadra giallorossa è stato assaltato al suo arrivo nella città siciliana, vetri rotti mentre la squadra alloggiava presso l’Hotel Victoria, per fortuna nessun componente della squadra o i dirigenti sono stati ...

Serie C : Siena-Pisa e Trapani-Lecce - il 2017 si chiude con le sfide al vertice : ... così a farne le spese in settimana è stato Massimiliano Tangorra, sollevato dall'incarico insieme al preparatore atletico: al suo posto Giuseppe Scienza che esordirà in casa contro il Racing Fondi. ...

Trapani-Lecce - gara che vale la Serie B : la squadra di Liverani può ‘ammazzare’ il campionato : Si avvicina la 20^ giornata del campionato di Serie C, il girone C si apre con il botto, nell’anticipo in campo Trapani e Lecce che si affronteranno in un match che può valere molto per la promozione diretta in Serie C. La squadra di Liverani sta disputando una stagione veramente importante, guida la classifica ed è reduce dal netto successo contro il Francavilla, il Trapani non conquista il successo invece da tre giornate e ...

Video/ Trapani Cosenza (1-2) : highlights e gol della partita (Serie C 19^ giornata) : Video Trapani Cosenza (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita della 19^ giornata di Serie A. Granata in 10 per l'espulsione di Palumbo.(Pubblicato il Mon, 18 Dec 2017 10:04:00 GMT)

Video/ Monopoli Trapani (0-0) : highlights della partita (Serie C 18^ giornata) : Video Monopoli Trapani (risultato finale 0-0): gli highlights della partita della 18^ giornata del girone C di Serie C. Reti bianche in casa dei gabbiani.(Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 11:28:00 GMT)

Serie C : Trapani mette il turbo - nuovo regolamento playoff - un club ai croati? Video : Il big match del #campionato di #Serie C, girone C, disputato a Trapani [Video] finisce con la vittoria della squadra locale per 2-0 contro il Catania. I granata interrompono la striscia di cinque vittorie consecutive del Catania e si portano al secondo posto agganciando proprio il Catania a tre lunghezze dal Lecce. Le reti decisive sono state realizzate da Silvestri e Reginaldo, tutte nel primo tempo. Per la cronaca dobbiamo registrare un ...

Video/ Trapani Catania (2-0) : highlights e gol della partita (Serie C girone C) : Video Trapani Catania (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita valida per il girone C della Serie C. I granata vincono in casa e agganciano gli etnei al secondo posto(Pubblicato il Sat, 02 Dec 2017 10:38:00 GMT)

Serie C - derby al Trapani : Silvestri e Reginaldo stendono il Catania : Trapani - C'è anche il Trapani nella lotta al vertice del girone C di Serie C. I granata si sono presi la scena battendo 2-0 il Catania nell'anticipo del venerdì, agganciando i rossoazzurri al secondo ...

Serie C - è caos : per Trapani - Catania accade l'impensabile Video : Trapani - #Catania, big match del sedicesimo turno del campionato di #Serie C, è gia' caldissima. Non soltanto è destinata a far discutere perchè è un match importante in ottica promozione e attesissimo da entrambe le tifoSerie e da quella del #Lecce che assistera' al big match proprio nel turno in cui i giallorossi riposano, ma anche per le decisioni che stanno condizionando i giorni precedenti alla gara. Ancora una volta, purtroppo, ci ...

Serie C - è caos : per Trapani - Catania accade l'impensabile : Trapani - Catania, big match del sedicesimo turno del campionato di Serie C, è già caldissima. Non soltanto è destinata a far discutere perchè è un match importante in ottica promozione e attesissimo da entrambe le tifoSerie (e da quella del Lecce che assisterà al big match proprio nel turno in cui i giallorossi riposano), ma anche per le decisioni che stanno condizionando i giorni precedenti alla gara. Ancora una volta, purtroppo, ci troviamo ...

Serie C : Trapani- Catania - c'è già una sorpresa per il big match : Trapani e Catania sono pronte ad affrontarsi in quello che è il big match del diciassettesimo turno del campionato di Serie C. Proprio nel week end in cui il Lecce riposerà (come tutte, essendo un campionato a 19 squadre), le due antagoniste principali per i giallorossi, si affronteranno in un derby tutto siciliano che si prevede infuocato. Di certo, saranno tanti a guardare il match su Sportitalia (e Sporteleven): non solo i tifosi delle due ...

Video/ Trapani Siracusa (4-2 dcr) : highlights e gol della partita (Coppa Italia Serie C) : Video Trapani Siracusa (risultato finale 4-2 dcr): highlights e gol della partita valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie C 2017-2018.(Pubblicato il Wed, 22 Nov 2017 10:36:00 GMT)