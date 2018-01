Serie A | Milan-Crotone a Maresca

Serie A Crotone - Trotta avverte il Milan : "Ci stiamo preparando al meglio" : Crotone - "In questi giorni stiamo lavorando tanto, soprattutto oggi, per prepararci al meglio in vista della gara di San Siro" . Marcello Trotta , attaccante del Crotone , guarda al prossimo impegno ...

Serie A - Cremona sgambetta Brescia. Milano e Avellino agganciano la vetta : Bologna, 2 gennaio 2018 – Il colpo senza dubbio più clamoroso della tredicesima giornata è la caduta casalinga della Germani Brescia prima della classe che è stata battuta per la seconda volta ...

Milan - affondo di Montella - svolta societaria e colpo di mercato in Serie A Video : Giorni di fermento per il #Milan. La squadra di Gennaro Gattuso è pronta ad affrontare il 2018 con il piglio giusto per dimenticare gli ultimi mesi negativi. Nel frattempo arrivano indiscrezioni sul futuro del club sia dal punto di vista sportivo che societario con novita' riguardanti il rifinanziamento del debito contratto con Elliott e il calciomercato [Video]. Negli ultimi giorni, inoltre, il Milan si è 'liberato' dell'ingaggio dell'ex ...

Basket - Serie A 2018 : Brescia perde contro Cremona - Milano e Avellino vincono e completano l’aggancio in vetta : Aggancio in vetta alla classifica della Serie A nel primo turno del 2018. La Germani Brescia ha trovato la sua terza sconfitta della stagione, la seconda in casa, perdendo il Derby contro la Vanoli Cremona per 80-67. Una vittoria arrivata grazie ad una seconda metà di gara in cui ha fatto la differenza il solito Johnson-Odom, che ha chiuso al gara con 23 punti, trascinando la squadra di Meo Sacchetti. Per Brescia si tratta del secondo stop ...

Diretta/ Pesaro Olimpia Milano info streaming video e tv : il fattore Tarczewski (basket Serie A1) : Diretta Pesaro Olimpia Milano: info streaming video e tv, risultato live della partita che si gioca alla Adriatic Arena per la tredicesima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 18:50:00 GMT)

Serie A Crotone - Rohden : "Non vediamo l'ora di affrontare il Milan" : Crotone - "È stato bello tornare sul campo oggi, abbiano avuto un giorno libero ieri e questo è il primo allenamento del nuovo anno; sabato abbiamo una partita molto importante contro il Milan , ci ...

Basket - Serie A 2018 : colpo Mindaugas Kuzminskas per l’Olimpia Milano! : L’Olimpia Milano ha comunicato con una nota sul suo sito ufficiale di aver ingaggiato il lituano Mindaugas Kuzminskas, ala di 2.05m che ha militato fino a poche settimane fa nei New York Knicks. Si tratta di un rinforzo notevole per la squadra di Simone Pianigiani, che ha acquistato un giocatore duttile, letale sul perimetro ma altrettanto capace di sfruttare i suoi centimetri per giocare spalle a canestro. Il 28enne indosserà la maglia ...

Basket - Serie A 2018 : 13^ giornata. Brescia riceve Cremona per difendersi dagli attacchi di Avellino e Milano : Il nuovo anno della Serie A di Basket si apre con la 13^ giornata. Dopo gli anticipi che hanno visto i successi di Trento e Reggio Emilia, rispettivamente su Torino e Cantù, il resto del turno verrà completato nella serata del 2 gennaio. Gli occhi saranno puntati sulla capolista Brescia, che sfida in casa Cremona. La Leonessa ha perso una bella occasione nel turno precedente, quando sembrava avere la vittoria in pugno al Forum. Gli ultimi ...

Fiorentina Milan 1-1 - Giornata 19 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] : E' la prima volta in questa stagione che il Milan rimonta da uno svantaggio: un piccolo ma significativo segnale che Gattuso si tiene stretto. L'articolo Fiorentina Milan 1-1, Giornata 19 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Video/ Fiorentina Milan (1-1) : highlights e gol della partita (Serie A 19^ giornata) : Video Fiorentina Milan (1-1): highlights e gol della partita di Serie A valida per la 19^ giornata, le immagini salienti del match allo stadio Artemio Franchi(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 03:03:00 GMT)