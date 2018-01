Serie A | Giudice sportivo | 3 squalificati per la prima giornata di ritorno

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della consueta riunione post giornata di campionato, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate in merito ai calciatori che salteranno i prossimi incontri di campionato. Ecco dunque tutti i dettagli sui calciatori Squalificati per i prossimi turni di Serie ...

Serie A - Giudice Sportivo : una giornata a Suso e Zenga. Ecco tutti gli squalificati : ROMA - Ecco le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 17ª giornata di Serie A : una giornata di stop all'attaccante del Milan Suso dopo il cartellino rosso rimediato nei minuti finali di Verona-...

Serie A - Giudice sportivo : solo un turno di stop a Immobile : TORINO - solo una giornata di stop a Immobile, espulso con l'ausilio del Var da Giacomelli di Trieste per condotta violenta su Burdisso in Lazio-Napoli dell' Olimpico finita 3-1 per i granata tra le ...

Serie A - Giudice Sportivo : un turno di stop per Immobile : Anche 10mila euro di multa per l'attaccante della Lazio che ha evitato la stangata. Contro l'Inter ci sarà

Basket femminile - Serie A 2017-2018 : Dearica Hamby squalificata per tre mesi! Stangata del giudice sportivo dopo il pugno a Ivana Tikvic : Come ogni lunedì sono arrivate le comunicazioni del giudice sportivo. Quello di oggi è stato un verdetto quanto mai atteso nella Serie A 2017-2018 di Basket femminile. Nell’ultimo turno, infatti, Dearica Hamby aveva colpito con un pugno alla nuca Ivana Tikvic sul finire dell’incontro tra Torino e Ragusa. Un gesto folle e sconsiderato (qui il video), che ha generato attimi di paura al Pala Ruffini: la giocatrice croata, infatti, era ...

Giudice Serie A : stop a sei per un turno : ROMA, 5 DIC - Il Giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 15/a giornata, disputate venerdì 1, sabato 2, domenica 3 e ieri, fra i calciatori espulsi, ...

Serie A - Giudice sportivo : due giornate di squalifica a De Rossi : Due turni di stop a Daniele De Rossi, per "condotta gravemente antisportiva" con lo "schiaffo" a Lapadula in Genoa-Roma. Lo ha deciso il Giudice sportivo della Serie A esaminando le gare dell'ultimo ...

