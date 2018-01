Serie A Genoa | Bertolacci e Palladino tornano in gruppo

Serie A Genoa - Izzo si ferma per attacco febbrile : GENOVA - Seduta di allenamento per il Genoa , in vista della gara contro il Sassuolo .Il programma odierno ha previsto una fase iniziale di riscaldamento, dopo la quale sono andati in scena ...

Serie A Genoa - dopo l'influenza Pellegri si riaggrega al gruppo : GENOVA - dopo la ripresa di ieri, nuovo lavoro oggi per il Genoa , con una doppia seduta. Nella mattinata, rosa suddivisa in due gruppi da 14 giocatori: il programma è stato svolto in parte in ...

Serie A Genoa - Rossi : "Adoro giocare". Ballardini : "Bello l'applauso di Torino" : TORINO - Dopo il debutto in Coppa Italia, ecco la prima in campionato. Peppe Rossi ha esordito con la maglia del Genoa nella sfida contro il Torino: "Si tratta di un punto molto importante per la ...

Serie A Torino-Genoa 0-0 - il tabellino : TORINO - Torino e Genoa si annullano a vicenda all'Olimpico. Finisce 0-0 la sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A. Torino-Genoa 0-0: NUMERI E STATISTICHE TORINO (4-3-3): Sirigu; De ...

Genoa : un attaccante può finire in Serie B : Secondo quanto riferisce Sky Sport , l'Entella ha avviato i primi contatti col Genoa per l'attaccante classe '84 Raffaele Palladino , in scadenza di contratto a giugno ma fuori dal progetto di Ballardini.

Torino-Genoa streaming-diretta tv - dove vederla (Serie A) : Torino-Genoa – (orario 15.00), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium e in diretta ...

Serie A Torino - Edera salta il Genoa : trauma distorsivo a ginocchio e caviglia : Torino - Simone Edera non è stato convocato dal tecnico del Torino , Sinisa Mihajlovic , in vista del prossimo impegno di campionato. L'attaccante, infatti, ha riportato un trauma distorsivo al ...

Probabili Formazioni Torino-Genoa Serie A 30-12-2017 : Siamo molto vicini alla fine di questa prima parte di campionato, un campionato che fino ad oggi ci ha regalato alcune conferme e diverse sorprese. Conferme e sorprese che riguardano anche due squadre che si affronteranno sabato 30 alle ore 15:00 in uno dei match pomeridiani di cartello, ovvero Torino e Genoa. I granata rientrano sicuramente nella categoria delle conferme visto e considerato che si trovano al momento al decimo posto a parimerito ...

Serie A Genoa - Laxalt : "Torino forte - ma crediamo nelle nostre qualità" : GENOVA - Il 28 ottobre 2015 Diego Laxalt segnò due gol in un bellissimo 3-3 tra Torino e Genoa , segnando la seconda rete al minuto 93. A due giorni da una nuova trasferta in terra granata, l'esterno ...

Serie A Genoa - Laxalt : "I punti deboli del Torino? Li troveremo" : GENOVA - "Noi siamo in piena lotta per salvarci. Sarà importante fare punti anche in casa del Torino ". Diego Laxalt sa bene il valore della prossima partita di campionato che vedrà il Genoa sfidare i ...

Serie A - Torino. Verso il Genoa senza Baselli e Ljajic : Mai un deciso passo in avanti. E per questa incostanza di rendimento non può essere soddisfatto del suo Torino, Sinisa Mihajlovic. L'allenatore si è trovato nuovamente a far i conti con l'ennesima ...

Serie A - in Verona-Juventus arbitra Mazzoleni. Torino-Genoa a Irrati : ROMA - Sono stati comunicati ufficialmente i nomi degli arbitri, degli assistenti e degli addetti al Var che scenderanno in campo tra venerdì e sabato nella 19a giornata di campionato. Inter-Lazio è ...

Video/ Genoa Benevento (1-0) : highlights e gol della partita (Serie A 18^ giornata) : Video Genoa Benevento (1-0): gli highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 23 dicembre. Gli stregoni restano a 1 punto in Serie A: decide il rigore segnato da Lapadula(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 09:53:00 GMT)