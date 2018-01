Scuola | 8 gennaio sciopero dei docenti della Primaria e dell' Infanzia

Lunedì 8 gennaio non si torna a Scuola : salta ripresa scuole materne ed elementari : A rischio il rientro a scuola per decine di migliaia di studenti. Lunedì 8 gennaio non si tornerà in classe per via di uno sciopero dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia. Nel giorno in cui era previsto il rientro dalle…Continua a leggere →

Scuola - i docenti di Primaria e Infanzia in sciopero l'8 gennaio - : Una manifestazione, indetta dai Cobas e da altre organizzazioni di base, riunirà gli insegnanti davanti al ministero dell'Istruzione a Roma. Si protesta contro la sentenza del Consiglio di Stato che ...

Scuola - lunedì 8 gennaio sciopero dei docenti di primaria e infanzia : Roma, 3 gennaio 2018 - Le vacanze di Natale saranno ancora più lunghe per i bambini che frequentano la Scuola primaria e dell'infanzia . lunedì 8 gennaio, infatti, giorno in cui si ritorna in classe ...

Scuola : sciopero 8 gennaio - tutte le informazioni : Uno sciopero riguardante la Scuola dovrebbe svolgersi immediatamente dopo la fine delle vacanze di Natale, ovvero il prossimo 8 gennaio. La data in questione sarebbe il primo giorno di rientro per gli studenti dopo il consueto riposo festivo, ma forse le loro vacanze si prolungheranno di un giorno. Lo sciopero è stato inizialmente bandito dal […] L'articolo Scuola: sciopero 8 gennaio, tutte le informazioni proviene da Scuolainforma.

Vacanze più lunghe per gli studenti : sciopero dei docenti l'8 gennaio - il giorno del ritorno a Scuola : Per gli studenti sarà un giorno in più per riposare, per i docenti un momento di protesta sul caso dei diplomati magistrali. Vacanze scolastiche più lunghe del previsto per alcuni istituti: lunedì 8 gennaio infatti, giorno in cui si ritorna in classe dopo le Vacanze natalizie, è in calendario uno sciopero dei docenti della scuola Primaria e dell'Infanzia con una manifestazione nazionale a Roma davanti al ...

Scuola - vacanze più lunghe : l’8 gennaio scioperano i prof |Calendario e ponti : È necessario controllare le comunicazioni delle singole scuole per sapere se ci sarà lezione oppure no. Lo sciopero contro la sentenza del consiglio di Stato che esclude i diplomati magistrali dalle graduatorie. Il 4 gennaio l’incontro al Miur

Scuola - vacanze più lunghe : l’8 gennaio scioperano i professori - lezioni a rischio : Il 2018 si apre con lo sciopero dei professori. Lunedì 8 gennaio 2018 sciopera infatti il personale della Scuola...

Ultime contratto Scuola 2018 ad oggi 1° gennaio : stipendi docenti - aumenti € 200 Video : Ai docenti della #scuola aumenti degli stipendi con il rinnovo del contratto degli statali 2018 fino a 200 euro mensili. L'incremento delle buste paga deciso per gli statali della scuola sara' legato ai bonus di merito ed al bonus di 80 euro deciso da Renzi nel 2014. A parlarne, secondo quanto riporta Il Messaggero, è stato il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli la quale ha assicurato che i soldi per il rinnovo del contratto della scuola ...

Scuola - lunedì 8 gennaio sciopero dei docenti di Scuola Primaria e Infanzia : Sarà il primo sciopero del nuovo anno. I Cobas hanno indetto per lunedì 8 gennaio 2018 uno sciopero dei docenti della scuola Primaria e dell`Infanzia: ci sarà una manifestazione nazionale a Roma...

Sciopero Scuola 8 gennaio 2018 : protesta docenti e ATA - lezioni a rischio Video : Gli studenti italiani sono attualmente in vacanza per le festivita' natalizie. Il rientro a scuola è fissato dopo l’Epifania [Video] da nord a sud della penisola, ma per quest’anno scolastico sara' incerto a causa di uno Sciopero nazionale indetto dal SAESE. Ad essere coinvolto sara' tutto il personale, dai docenti fino agli ATA. A darne annuncio nei giorni scorsi è stato il #Miur attraverso la nota n. 40628. La data da cerchiare in rosso sul ...

Sciopero Scuola 8 gennaio 2018 : protesta docenti e ATA - lezioni a rischio : Gli studenti italiani sono attualmente in vacanza per le festività natalizie. Il rientro a scuola è fissato dopo l’Epifania da nord a sud della penisola, ma per quest’anno scolastico sarà incerto a causa di uno Sciopero nazionale indetto dal SAESE. Ad essere coinvolto sarà tutto il personale, dai docenti fino agli ATA. A darne annuncio nei giorni scorsi è stato il MIUR attraverso la nota n. 40628. La data da cerchiare in rosso sul calendario ...

Roma. Quindicenne ucciso - la preside : 'Grave lutto - commemorazione l'8 gennaio a Scuola' : 'La comunità del Sereni ha subito un grave lutto. Ci stringiamo tutti con immenso affetto attorno alla famiglia dell'amato Federico'. Lo si legge in una comunicazione firmata dal dirigente scolastico ...

Charlotte d'Inghilterra va a Scuola : da gennaio frequenterà un asilo da 10mila euro l'anno : 'E' un posto divertente che nutre l'immaginazione dei bambini attraverso la danza, il francese, lo sport e la musica', si legge sul sito Internet della struttura, vicina a Kensington Palace. In ...

Roma. Scuola infanzia : dal 16 gennaio le iscrizioni online : A breve sarà pubblicato il bando per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia di Roma, anno scolastico 2018-2019. L’iscrizione si potrà fare dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018, esclusivamente in modalità online. Bisogna identificarsi al portale istituzionale del Comune partendo…Continua a leggere →