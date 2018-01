Scrivere In Corsivo Su Instagram | Come Fare

Scrivere in corsivo su Instagram : Avete visto le Storie dei vostri amici e avete notato qualcosa di strano? Tramite un aggiornamento software, che a quanto pare è rilasciato via server, Instagram ha introdotto la possibilità di cambiare il font delle scritte. Ora possiamo decidere di utilizzare il font corsivo per il testo che inseriamo nelle nostre storie. Non sapete come fare? Non vi preoccupate! In questa semplice guida vedremo come è possibile Scrivere in corsivo su ...