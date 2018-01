Scozia | gli lanciano una barretta di cioccolato in campo | lui la mangia

Scozia - senzatetto sorveglia valigetta con denaro : il proprietario lo ricompensa con crowdfunding online : L'uomo senza fissa dimora, dopo aver aspettato due ore sotto la pioggia, ha consegnato la borsa alla polizia. In segno di gratitudine avviata una raccolta fondi che ha toccato le 14mila sterline

Scozia - senzatetto sorveglia valigetta con denaro in attesa del proprietario : per ricompensa un crowdfunding online : La storia a lieto fine La valigetta con il denaro era in bella vista sul sedile posteriore di una macchina parcheggiata vicino al luogo dove si trovava McGeown. Preoccupato dalla possibilità che ...

Scozia - "Meritavo le sue botte" : gli sms di una ragazza vittima di violenza diffusi nei campus per sensibilizzare : "Me lo meritavo". "E' colpa mia". "L'ho fatto arrabbiare". Sono gli sms che Emily Drouet - la ragazza scozzese di 18 anni che nel marzo 2016 si è tolta la vita perché stanca delle continue violenze ...

Curling - Europei 2017 – La Svezia vince tra gli uomini : domata la Scozia in finale. Quarto trionfo consecutivo - ennesima magia di Edin : La Svezia maschile ha vinto gli Europei 2017 di Curling che si sono conclusi oggi a San Gallo (Svizzera). Gli scandinavi hanno sconfitto la Scozia per 10-5 al termine di una finale estremamente combattuta e decisa soltanto negli ultimi due end quando Edin e compagni hanno messo il turbo conquistando il Quarto titolo continentale consecutivo, il quinto nelle ultime sei edizioni, l’undicesimo nella storia. Quello odierno è addirittura il ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 18 novembre : Valcepina terza nei 500m! L’Italia del curling perde con la Scozia. Ora lo slittino - c’è la figlia del Cannibale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport Invernali del 18 novembre 2017. Si preannuncia una giornata davvero intensa, si entra davvero nel vivo della stagione. Si incomincia a Seoul con l’ultima tappa della Coppa del Mondo di short track che assegna punti per la qualificazione alle Olimpiadi dove Arianna Fontana va a caccia di grandi risultati. Poi a San Gallo scatteranno gli Europei di curling, a seguire inizia la corsa ...

Curling - Europei 2017 : gli azzurri aprono con una sconfitta contro la Scozia : L’Italia apre con una sconfitta gli Europei di Curling di San Gallo. La nazionale maschile, capitanata dallo skip Joel Retornaz, è stata infatti sconfitta per 7-3 dalla Scozia nel primo match del round robin. Un avvio equilibrato, con il punteggio sul due pari al termine del terzo end. Gli scozzesi hanno poi preso il largo portandosi sul 6-2 al termine del sesto end e chiudendo di fatto la partita. Un punto per parte nel settimo e ottavo end ha ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 18 novembre : Valcepina terza nei 500m! penalizzata in finale B Arianna Fontana. Italia-Scozia negli Europei di Curling e lo slittino osservati speciali : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport Invernali del 18 novembre 2017. Si preannuncia una giornata davvero intensa, si entra davvero nel vivo della stagione. Si incomincia a Seoul con l’ultima tappa della Coppa del Mondo di short track che assegna punti per la qualificazione alle Olimpiadi dove Arianna Fontana va a caccia di grandi risultati. Poi a San Gallo scatteranno gli Europei di Curling, a seguire inizia la corsa ...

Stefano Salvatori morto - giocò con Milan e Fiorentina. Campione d’Europa con Sacchi - vinse in Scozia con gli Hearts : È morto Stefano Salvatori, ex calciatore di Milan e Fiorentina tra gli anni Ottanta e Novanta. Il centrocampista ha giocato anche con Spal e Atalanta in Italia, mentre in Scozia ha vestito la maglia con gli Hearts of Midlothian tra il 1996 e il 1999. Aveva 49 anni. Nato a Guidonia, vicino Roma, dopo gli esordi ai massimi livelli con la Fiorentina ha fatto parte del Milan di Arrigo Sacchi Campione d’Europa nella stagione ’89-’90, ...