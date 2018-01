Schumacher compie 49 anni La Ferrari lo celebra | Siamo sempre con te

: RT @SkyTG24: Oggi compie 49 anni Michael @schumacher, 7 volte campione del mondo di Formula 1. #SkyTG24Ricorda - Maresciallo_ : RT @SkyTG24: Oggi compie 49 anni Michael @schumacher, 7 volte campione del mondo di Formula 1. #SkyTG24Ricorda - Maresciallo_ : RT @SkySportF1HD: #3Gennaio1969: Compie 49 anni Michael @schumacher ?? In carriera ha ottenuto: 7 Mondiali ?????????????? 91 GP vinti ?? 68 Pole Pos… - Fabionen84 : RT @SkySportF1HD: #3Gennaio1969: Compie 49 anni Michael @schumacher ?? In carriera ha ottenuto: 7 Mondiali ?????????????? 91 GP vinti ?? 68 Pole Pos… - seanma85 : RT @SkySportF1HD: #3Gennaio1969: Compie 49 anni Michael @schumacher ?? In carriera ha ottenuto: 7 Mondiali ?????????????? 91 GP vinti ?? 68 Pole Pos… - UgoBaroni : RT @RaiRadio2: Da qualunque lato lo si guardi, stiamo guardando un campione. Oggi, #3gennaio, Michael @Schumacher compie 49 anni! AUGURI!… -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) Lanon dimentica un grande campione come Michael, ancor di più nel giorno del suo compleanno. L'ex fuoriclasse tedesco, infatti,oggi 49anche se è l'ennesimo compleannno amaro per lui e per tutta la sua famiglia. Il 29 dicembre del 2013, Schumi fece un brutto incidente sugli sci e da quel momento in poi la sua vita è stata praticamente spezzata, visto che è in coma da oltre 4e in realtà non ci conoscono realmente le sue condizioni di salute.La, dal proprio profilto Twitter, ha voluto fare gli auguri e rendere omaggio a uno dei più grandi piloti della storia della Formula Uno: "I nostri pensieri sonocon lui. #keepfighting #ForzaMichael". Il tedesco, ancora oggi, è il pilota ad aver vinto più titoli mondiali di tutti, ad aver vinto ben 91 Gran Premi e ad aver raccolto la bellezza di 155 podi in carriera. ...