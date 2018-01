Schumacher compie 49 anni. La Ferrari lo celebra : Siamo sempre con te : La Ferrari non dimentica un grande campione come Michael Schumacher, ancor di più nel giorno del suo compleanno. L'ex fuoriclasse tedesco, infatti, compie oggi 49 anni anche se è l'ennesimo compleannno amaro per lui e per tutta la sua famiglia. Il 29 dicembre del 2013, Schumi fece un brutto incidente sugli sci e da quel momento in poi la sua vita è stata praticamente spezzata, visto che è in coma da oltre 4 anni e in realtà non ci ...