Scattano i saldi in mille negozi aretini | spesa media da 170 euro a persona

: Il via ai saldi nella giornata di venerdì. Qualche utile consiglio per i consumatori - corrieredicomo : Il via ai saldi nella giornata di venerdì. Qualche utile consiglio per i consumatori - StampaImperia : Da venerdì scattano i saldi invernali in Riviera: proseguiranno fino al 18 febbraio - StabiaChannel : #Cronaca #Castellammare - Dal 5 gennaio scattano i saldi, ztl in via Nocera e via Santa Maria dell'Orto. Negozi ape… - abruzzowebtv : ABRUZZO WEB TV - freeskipperIT : Pronti, ai Saldi.... via!: Il 2018 parte con gli sconti di fine stagione. Tra oggi e sabato scattano in tutta Itali… -

Leggi la notizia su arezzonotizie

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) Almeno sei famiglie su dieci in provincia di Arezzo acquisteranno capi di abbigliamento o calzature in saldo, per un totale diche dovrebbe essere di poco inferiore alle 170, in ...