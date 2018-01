: Sassuolo, si insiste per un difensore del Milan - calcio24mercato : Sassuolo, si insiste per un difensore del Milan - PianetaMilan : #Calciomercato - Il #Sassuolo insiste per #Paletta -

Leggi la notizia su calciomercato

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) Quale futuro per Gabriel Paletta ? Come scrive la Gazzetta dello Sport , ilper ildel, in scadenza di contratto a giugno, per farne l'erede di Cannavaro .