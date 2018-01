Sarri | ' Non è facile per i calciatori allenarsi mentre i parenti fanno festa'

Napoli - si prospetta un mercato non da scudetto : per competere con la Juve serve il “miracolo di Sarri”! : Economicamente ancora non c’è storia, il mercato di gennaio non darà al Napoli la scossa desiderata dai tifosi, qualora i partenopei dovessero riuscire a vincere lo scudetto sarebbe un vero e proprio miracolo di Sarri. competere con la Juventus non è semplice, una squadra che ha 2-3 soluzioni d’alto livello per ruolo, contro un Napoli che in determinate posizioni ne ha solo una. Nel ruolo in cui Allegri può scegliere tra Cuadrado, ...

Napoli - Sarri ammette : “Non siamo adatti alle coppe. Troppo turnover? Ecco cosa rispondo” : Fuori ai gironi di Champions League e ai quarti di Coppa Italia, il Napoli non sembra essere adatto alle coppe come ammesso dallo stesso Sarri ai microfoni di ‘Rai Sport’: “Fuori dalla Champions e fuori dalla Coppa Italia? Mi incazzavo quando i voti me li davano a scuola. Stiamo facendo una stagione straordinaria, in campionato la squadra ha un altro atteggiamento. Forse per caratteristiche nostre siamo meno adatti alle ...

Napoli - Sarri : 'Il titolo di campione d'inverno non esiste' : Il titolo di campioni d'inverno è un titolo che non esiste e non ci interessa'. Il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, non vuol sentir parlare del titolo di campioni d'inverno nè del presunto fallo di ...

Napoli - Sarri : "Il titolo d'inverno non ha alcun valore. Mertens? Non era rigore" : "Aver chiuso l'anno a quota 48 punti è un ottimo risultato". Nonostante qualche rischio di troppo corso contro un buon Crotone, può essere ovviamente soddisfatto Maurizio Sarri per un 2017 super ...

Crotone-Napoli - Sarri : “Il titolo d’inverno non ha valore”. Zenga : “Come funziona il VAR?” : Crotone-Napoli, Sarri: “Il titolo d’inverno non ha valore”. Zenga: “Come funziona il VAR?” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Crotone-Napoli – Al termine del match vinto allo Scida contro il Crotone il tecnico del Napoli, Sarri, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di RaiSport. Crotone-Napoli, PARLA Sarri ...

Sconcerti : 'Allegri non sa dove mettere Dybala - Sarri...' : Mario Sconcerti , giornalista de Il Corriere della Sera , ha fatto il punto su quali possano essere i temi del 2017 nel mondo del calcio e, in primis, ha analizzato il gioco di Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri . Vi riproponiamo interamente la sua analisi, da Corriere.it: 'È stato un anno interessante per merito di ...

Sarri show : non guarderà Juve-Roma - gli “episodi sfavorevoli” - la frecciata ad Allegri e l’arrivo di Inglese “da valutare” : “E’ stata una partita piena di episodi non favorevoli. Abbiamo preso un gol super da circa 35 metri, abbiamo subito un rigore e siamo rimasti in dieci. I ragazzi potevano avere qualche contraccolpo, invece abbiamo reagito sempre alla grande e abbiamo scalato una montagna. Abbiamo vinto una gara importante, contro l’unica squadra che finora e’ venuta qui a giocare a viso aperto (frecciata alla Juve? Ndr). La Samp e’ ...

Sarri aspetta Ounas : il suo momento non è ancora arrivato : La prima volta non si scorda mai, ma i 76 minuti in maglia azzurra di Adam Ounas, schierato da titolare per la prima volta da Sarri per l’ottavo di finale di Coppa Italia contro l’Udinese, non saranno certamente da ricordare. Il talento franco-algerino ha sfiorato anche un gol con un tiro dalla distanza colpendo il […] L'articolo Sarri aspetta Ounas: il suo momento non è ancora arrivato proviene da ultimecalcionapoli.it.

Napoli - Sarri : 'Non eravamo stanchi - forse mentalmente' : Ai microfoni di Premium Sport, il tecnico toscano ha parlato anche di Marek Hamsik, diventato miglior marcatore del Napoli come Maradona: 'È un giocatore di un livello straordinario e quando fa ...

Napoli - Sarri : 'Numeri chiari - non siamo stanchi. Hamsik straordinario - io sembro un cialtrone...' : Il Napoli torna a vincere e convincere. Dopo il 3-1 sul Torino, Maurizio Sarri ha parlato a Premium Sport : ' I numeri non possono mentire, dal punto di vista fisico erano i migliori della stagione quindi è difficile parlare di stanchezza . Se poi si parla di una sorta di apatia mentale, ci può ...

Napoli - Sarri : "Non eravamo stanchi. Bravi a prendere carica dal k.o. dell'Inter" : Ci sono risultati, degli altri, che possono togliere o dare la carica. Lo sa bene Maurizio Sarri, che a Premium Sport commenta così il 3-1 del suo Napoli a Torino, successo che vale il sorpasso in testa sull'Inter: "Nel 2017 nascondere i risultati della squadra è impossibile; così come a Rotterdam hanno saputo ...

Pizarro : 'Spalletti il migliore - ma tifo Sarri. Totti non voleva smettere - incolpevole Montella' : ' Roma senza Totti ? Perdere uno dei giocatori più forti al mondo non è mai facile e quest'anno si è visto contro Genoa e Chievo, dove i giallorossi si sono incartati. Con Totti, i tre punti ...

Napoli - Mertens : "Senza Sarri Non saremmo dove siamo ora" : Quanto al mio ruolo, si tratta sicuramente di uno dei più delicati nell'economia del calcio. Ho 20 anni e non giocare spesso francamente mi dispiace - ammette Diawara - ma davanti a me nelle ...