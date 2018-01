Samsung S9 è già il passato | Note 9 avrà una grande novità? Le anticipazioni

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sul mercato già a inizio marzo secondo le ultime indiscrezioni : Stando alle ultime indiscrezioni, i Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus dovrebbero essere pronti per il via alla commercializzazione a marzo L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sul mercato già a inizio marzo secondo le ultime indiscrezioni è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Samsung Galaxy S9 (Plus) - su Amazon Italia trovate già le cover! (link) : Nella bolgia di voci che si inseguono, di caratteri stampati, di ipotesi fatte e poi smentite ci sono loro, i case di Samsung Galaxy S9 (ed S9+) L'articolo Samsung Galaxy S9 (Plus), su Amazon Italia trovate già le cover! (link) è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Già online gli accessori di Samsung Galaxy S9 (ma senza foto) : Gli accessori di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus già online da un noto rivenditore: ecco cosa accompagnerà i nuovi smartphone sul mercato. L'articolo Già online gli accessori di Samsung Galaxy S9 (ma senza foto) è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Samsung Galaxy A5 (2016) riceve già le patch di sicurezza di dicembre : Sorpresa! Samsung Galaxy A5 (2016) inizia già a ricevere le patch di sicurezza di dicembre in Europa. L'articolo Samsung Galaxy A5 (2016) riceve già le patch di sicurezza di dicembre è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Samsung : 1 - 7 Gbps trasferiti con la tecnologia 5G su un treno che sfreccia a 100 km/h - : Si tratta di prestazioni che hanno permesso ai tecnici coreani e nipponici di permettere il download simultaneo di un flusso video 8K e della trasmissione dello streaming da una videocamera 4K ...

Wings : aggiungiamo nuovi font ai nostri Samsung Galaxy! : Wings fonts è un progetto del TeamWings, conosciuto per diversi temi mirati per la serie Samsung Galaxy, disponibili su substratum. Grazie al lavoro di questi ragazzi, ora avremo una vasta scelta di font, senza la necessità di avere il root. In alternativa, esiste una mod da installare via recovery, ma oggi ci rivolgeremo a coloro che hanno tenuto il loro dispositivo originale. Come già accennato, per la seguente guida avremo bisogno di ...

Già in test Samsung Galaxy S9 con Android 8.0 e non 8.1 : uscita meno lontana del previsto : Il Samsung Galaxy S9 è già realtà o almeno lo è nei primi test condotti dal produttore, non solo di tipo hardwrae ma anche software. In effetti, il prossimo top di gamma di inizio 2018 sarebbe già in prova con a bordo il sistema operativo Android 8.0, almeno secondo quanto afferma la più che autorevole fonte GalaxyClub.nl. Chiaro come il primo scopo di Samsung sia quello di poter garantire un'ammiraglia perfetta al momento della sua ...

Samsung Galaxy S9 e S9+ in arrivo già a gennaio 2018? : Samsung sta pensando di anticipare a gennaio la presentazione dei nuovi Galaxy S9 e S9+. Il top di gamma 2018 dei coreani potrebbe essere svelato in anteprima al CES, la fiera annuale dedicata all’elettronica di consumo che si terrà dal 9 al 12 gennaio a Las Vegas. Non si tratterebbe di un lancio vero e proprio – che avverrebbe di consueto tra marzo e aprile – ma piuttosto di una succosa anticipazione che possa mettere un freno a Apple e ...

I due Samsung Galaxy S9 secondo Evleaks : in arrivo già al CES e con un bel po’ di novità : Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus? Ecco un sacco di informazioni tecniche da Evleaks! L'articolo I due Samsung Galaxy S9 secondo Evleaks: in arrivo già al CES e con un bel po’ di novità è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Già centinaia di offerte Black Friday Unieuro e Mediaworld il 19 novembre : prezzo scontato su smartphone Huawei - Samsung - iPhone : centinaia e centinaia di offerte Unieuro e Mediaworld già attive oggi, in questa domenica 19 novembre. Sebbene la tanto attesa giornata dello shopping cadrà solo il prossimo venerdì 24 novembre, ecco che con largo anticipo è possibile portare a casa più di un buon affare, in particolare per l'acquisto di un nuovo smartphone Huawei, Samsung ma anche per qualche iPhone. Le promozioni che andrò a dettagliare sono soprattutto quelle online, quindi ...

Già l’aggiornamento di novembre su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : XXS1DQK1 sugli olandesi : Agguantano anche l'aggiornamento di novembre i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge, in riferimento al particolare modello olandese, conosciuto ai più con la sigla 'PHN', la cui versione software si è fatta conoscere ed apprezzare, sia per la celerità delle distribuzioni contigue, sia per la bontà dell'ottimizzazione che le contraddistingue, relativamente ai consumi, sempre molto contenuti, ed alla fluidità tutta del sistema. Questa è la volta ...

All’avanguardia il Samsung Galaxy S6 : aggiornamento novembre già in distribuzione : L'aggiornamento del Samsung Galaxy S6 in Europa riparte alla grande con, quasi in esclusiva su un device non più giovanissimo, la patch di sicurezza del mese di novembre. Un'anteprima che fa invidia ai successori Samsung Galaxy S7 e S7 Edge ma pure ai recentissimi Samsung Galaxy S8 e S8 Plus. Di questa mattina è infatti la segnalazione del primo roll-out del nuovo pacchetto in rilascio presso i nostri cugini francesi. L’aggiornamento di ...

Anticipazioni Samsung Galaxy S9 : produzione in avvio già a dicembre 2017? : Senza dubbio il prodotto più chiacchierato in questo periodo è il nuovo iPhone X, che ha battuto e sta battendo tutti i record di vendite e probabilmente sarà lo smartphone più venduto della storia della telefonia mobile. Se pensate in tre giorni di vendite il nuovo iPhone ha superato la somma delle quantità vendute in un mese e mezzo di iPhone 8 e 8 Plus, capite bene che definirlo lo smartphone più amato della storia non è proprio un'utopia, ...

Samsung elogia i suoi display in un nuovo video promo e punzecchia Google : Dagli Stati Uniti arriva un nuovo video promozionale di Samsung dedicato ai Galaxy S8, Galaxy S8 Plus e Galaxy Note 8. Guardiamolo insieme L'articolo Samsung elogia i suoi display in un nuovo video promo e punzecchia Google è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.