Salvini | ' pronto a incontrare Berlusconi sul programma La quarta gamba è in carico a lui

LEGHISMI & POTERE/ Alemanno inguaia Salvini : e Giorgetti è pronto a sostituirlo... : Ex acerrimo nemico di Salvini, Gianni Alemanno ha annunciato che entrerà a far parte della Lega. Tutto fa brodo? FRANCESCO JORI svela che potrebbe esserci un ribaltone(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 06:01:00 GMT)LEGHISMI/ Lombardia e Veneto, quel sapore DC in casa LegaSCENARIO LEGA/ Il Salvini "nazionale"? Può fare solo come Bossi nel '94…

Salvini ruba Tatarella alla Meloni Puglia cuore della Lega nazionale Ed è quasi pronto il “Patto per il Sud” : Sempre più a destra Matteo Salvini e sempre più a sud. Il leader della Lega, sempre più nazionale e meno settentrionale, ha seriamente deciso di impegnarsi per il Mezzogiorno e per la Puglia in particolare dove sarà presente per ben due volte nel giro di dieci giorni Segui su affaritaliani.it

Salvini ruba Tatarella alla Meloni Puglia cuore della Lega nazionale Ed è quasi pronto il “Patto per il Sud” : Sempre più a destra Matteo Salvini e sempre più a sud. Il leader della Lega, sempre più nazionale e meno settentrionale, ha seriamente deciso di impegnarsi per il Mezzogiorno e per la Puglia in particolare dove sarà presente per ben due volte nel giro di dieci giorni Segui su affaritaliani.it

Salvini contro Berlusconi : ‘No candidati a casaccio - io sono pronto’ : Matteo #Salvini inarrestabile contro Silvio #Berlusconi, nell’intervista andata in onda a “Circo massimo” su Radio Capital, parla del no di Forza Italia sul rito abbreviato per lo stupro e del rapporto con la Merkel. Salvini su Radio Capital “Era una proposta di legge intelligente”, dice Salvini a proposito della legge sugli stupri, “ Forza Italia ha detto no ad una legge che prevede il rito abbreviato in nome del garantismo? In questo caso non ...

Berlusconi : pronto ad accogliere Bossi se Salvini non lo candida : Milano, 26 nov. (askanews) 'Non penso che Salvini possa non candidare il fondatore della Lega, Umberto Bossi. Nel caso lo accoglierei a braccia aperte'. Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio ...

La Cgil tirerà la volata al partito di Bersani. Anche Salvini già pronto a dichiarare guerra : Roma - Esiste un'evidente sottovalutazione della situazione, dice Bersani. Ed è chiaro che, parlando di Renzi e del suo Pd, il governo non è escluso. In primis sul problema delle pensioni: tema, tra i tanti, davvero capace di far breccia e incidere nel profondo dell'elettorato italiano. Silvio Berlusconi l'ha capito benissimo, ma Anche sul versante di sinistra quello delle pensioni si dimostra uno spartiacque sul quale si gioca ...

M5s - Di Maio : 'pronto a confrontarmi con altri candidati premier'. Nel Centrodestra - sfida Salvini-Berlusconi : Il leader dei 5 Stelle si difende dopo il dietrofront sul faccia a faccia tv con Renzi. Il leader della Lega vuole il voto subito e avverte il Cavaliere: 'No a liste X Factor o Grande Fratello vip' -

Renzi sfida tutti : "Pronto a confronto anche con Berlusconi e Salvini" : "Ovviamente quando avranno deciso chi è il loro front runner sono pronto ad accettare il dibattito anche con Matteo Salvini e Silvio Berlusconi : ci facciano sapere chi viene dei due e organizziamo. E ...

Elezioni - Salvini si inserisce tra Renzi e Di Maio : pronto a confrontarmi : So benissimo che in campagna elettorale altri saranno molto più potenti e presenti perché la Rai è controllata in buona parte da una certa parte politica, Mediaset sappiamo di chi è, per questo io mi ...

Ius soli divide ancora. Pd pronto a fiducia. Salvini : lo impediremo : La sinistra si ricompatta, ma i centristi restano contrari. Meloni chiede referendum abrogativo nel caso passi la legge -

Salvini : “Per il governo pronto a parlare anche con i 5 stelle. Con la sinistra mai” : Un accordo con Renzi e il Pd? “Mai”. E la Lega Nord al governo con il Movimento 5 stelle? “L’obiettivo è di governare con il centrodestra. Esclusi accordi con la sinistra, se non fosse sufficiente il centrodestra, io parlerei anche con i 5 stelle“. Matteo Salvini, leader del Carroccio fresco di successo dopo il referendum per l’Autonomia in Veneto e Lombardia, intervistato da Radio 105, ha detto di essere ...

Salvini : "Per governare sono pronto a parlare con il M5S" : Nel pomeriggio, durante la manifestazione del Movimento 5 Stelle contro il Rosatellum , si sono alzati sonori fischi contro Matteo Salvini . In Piazza della Rotonda al Pantheon è bastato che il ...

Salvini : Per governare sono pronto a parlare con il M5S : Nel pomeriggio, durante la manifestazione del Movimento 5 Stelle contro il Rosatellum, si sono alzati sonori fischi contro Matteo Salvini. In Piazza della Rotonda al Pantheon è bastato che il megaschermo trasmettesse una fotografia del leader della Lega Nord, durante l'intervento dell'europarlamentare Rosa D'Amato, per scatenare la reazione scomposta dei simpatizzanti pentastellatti. Che hanno scandito il coro "Buffone ...

Salvini : "Per governo pronto a parlare anche con M5S" : Al governo con i Cinque Stelle? "Escludendo ogni accordo con la sinistra, e se non fosse sufficiente il centrodestra, parlerei anche con M5S . Perché no?". Lo ha detto il leader della Lega Matteo ...