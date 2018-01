Salvini alza il tiro | ' Sui collegi non tratto con le regole di Silvio'

Altre notizie : Salvini alza il ...

: "Le candidature sono l'ultimo dei problemi, ma l'intesa la chiudiamo. Alle nostre condizioni, ma la chiudiamo". Così, intervistato da Repubblica, sull'intesa con Berlusconi.Dei sondaggi per i colleghi si fida "poco", spiega. "Dico subito: un mix tra l'ultimo dato elettorale vero, quello delle amministrative 2017, calibrato con una media ponderata di alcuni sondaggi, i più attendibili. Voti veri e voti ...

: Robertoaveva capito che l'aria non era quella di una cavalcata trionfale e quindi, prudentemente, aveva tenuto bassa l'asticella dell'affluenza al 34%. Alla fine ha centrato un risultato ...

: Robertoaveva capito che l’aria non era quella di una cavalcata trionfale e quindi, prudentemente, aveva tenuto bassa l’asticella dell’affluenza al 34%. Alla fine ha centrato un risultato soddisfacente, anche se non si tratta del boom fatto da Zaia nel Veneto. Questo risultato comunque non cambia i progetti di Matteoche considera il...