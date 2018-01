: Salvare il sistema sanitario nazionale: l’impegno per il 2018 e il nuovo governo - silviabest77 : Salvare il sistema sanitario nazionale: l’impegno per il 2018 e il nuovo governo - b__beat : RT @righimarco: @GiorgioAusiello @CNRoccupato @orfini @Sen_Pedica @pdnetwork @matteorenzi questa è una battuta? Ai concorsi succedono cose… - righimarco : RT @righimarco: @GiorgioAusiello @CNRoccupato @orfini @Sen_Pedica @pdnetwork @matteorenzi questa è una battuta? Ai concorsi succedono cose… - LuciaF92443220 : RT @righimarco: @GiorgioAusiello @CNRoccupato @orfini @Sen_Pedica @pdnetwork @matteorenzi questa è una battuta? Ai concorsi succedono cose… - cicciofontana64 : @matteorenzi Questo sistema ha schiacciato masticato e poi ha sputato la bellezza, siamo circondati da falsi, corro… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) Il Presidente della Repubblica da pochi giorni ha sciolto le Camere e fissato al 4 marzo la data delle elezioni politiche che, speriamo, ci portino unfinalmente scelto dai cittadini. Il “salvataggio” deldeve essere una priorità per ilministro delegato al Welfare. Ho sempre creduto che lo Stato centralizzato, alimentato dalle tasse dei cittadini, debba salvaguardarlo. In questi giorni di festa ho assistito ad un principio di incendio nell’appartamento di una mia cara amica. Sono intervenuti i vigili del fuoco, ambulanze, vigili urbani e protezione civile per mettere in sicurezza cittadini di fronte ad un pericolo. In poche ore ci sono riusciti facendo diagnosi e terapia immediata. Tutto a carico di unche si alimenta da solo, senza privati che possano deviarlo. In sanità, per avere salute, occorre difendere ilche permetta a ...