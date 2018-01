Saldi invernali | ecco le date d' inizio e come evitare ' fregature'

Saldi invernali 2018 al via a gennaio : tutto quello che c'è da sapere - : In quasi tutte le regioni da venerdì cominciano le promozioni. Ma in Basilicata e Valle d'Aosta si parte in anticipo. Ecco il calendario e le istruzioni per trovare gli sconti migliori

Saldi invernali 2018 : le date di inizio e le altre cose da sapere : Iniziano lo stesso giorno – il 5 gennaio – in tutte le regioni tranne tre: da oggi ci sono sconti e promozioni in Basilicata The post Saldi invernali 2018: le date di inizio e le altre cose da sapere appeared first on Il Post.

Il Black Friday di Amazon farà fallire i Saldi invernali? : Ennesimo flop per i saldi invernali . Lo prevede il Codacons, che sta monitorando la propensione degli italiani alla spesa durante i prossimi sconti di fine stagione, in partenza in tutto il paese il ...

Roma - Saldi invernali al via. La previsione Confesercenti : 'Spese tra i 250 e i 300 euro' : Mancano meno di 72 ore alla partenza ufficiale, a Roma e nel Lazio, dei saldi invernali nonostante le promozioni siano ormai partite da giorni e in moltissimi casi anche prima di Natale. Tuttavia, ...

Roma - Saldi invernali al via. La previsione Confesercenti : 'Spese tra i 250 e i 300 euro' : Mancano meno di 72 ore alla partenza ufficiale, a Roma e nel Lazio, dei saldi invernali nonostante le promozioni siano ormai partite da giorni e in moltissimi casi anche prima di Natale. Tuttavia, ...

Saldi invernali 2018 - il calendario regione per regione : Al via la stagione dei Saldi invernali. Ad aprire il calendario dei Saldi la Basilicata che inizia martedì 2 gennaio; subito dopo tocca alla Valle d’Aosta, dove l’inizio è fissato per mercoledì 3 gennaio. In tutte le altre regioni la prima giornata di sconti sarà venerdì 5 gennaio. L’unica regione a organizzarsi diversamente è la Sicilia, dove si dovrà aspettare sabato 6 gennaio. Le date della fine dei Saldi, invece, sono molto diverse da ...

Saldi invernali al via. Spesa stabile ma sale l'ottimismo degli italiani : (Teleborsa) - Interessano 15,6 milioni di famiglie, muovono in totale 5,2 miliardi di euro, con un budget di Spesa a persona di 143 euro : sono i numeri dei Saldi invernali che oggi partono in ...

Saldi invernali al via. Spesa stabile ma sale l'ottimismo degli italiani : Interessano 15,6 milioni di famiglie, muovono in totale 5,2 miliardi di euro, con un budget di Spesa a persona di 143 euro : sono i numeri dei Saldi invernali che oggi partono in Basilicata, domani in ...

Saldi 2018/ Calendario - date invernali : quando iniziano gli sconti? Oggi la Basilicata : Saldi 2018: il Calendario degli sconti invernali in tutta Italia. Si comincia Oggi, 2 gennaio, dalla Basilicata. Poi toccherà alla Valle D'Aosta: le date, regione per regione. (Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 11:19:00 GMT)

Le date dei Saldi invernali 2018 - in tutte le regioni : In Basilicata iniziano oggi, ma la maggior parte di noi dovrà aspettare il 5 gennaio The post Le date dei saldi invernali 2018, in tutte le regioni appeared first on Il Post.

Saldi invernali a Mantova dal 5 gennaio 2018 : Quando iniziano i Saldi invernali 2018 a Mantova e provincia? A Mantova e nelle altre province della Regione Lombardia, le date dei Saldi sono disciplinate dalla D.G.R. 2667/2011, che stabilisce che i ...

Al via i Saldi invernali : budget medio di 150 euro a persona : Tra oggi e sabato prenderanno il via in tutta Italia i saldi invernali 2018, primo grande appuntamento commerciale dell'anno. La prima regione a partire sarà la Basilicata, oggi, cui seguirà la Valle ...

Saldi invernali 2018 al via : lo sconto medio di partenza è da record : Tra domani e sabato prenderanno il via in tutta Italia le vendite di fine stagione. La prima a partire sarà la Basilicata, martedì 2 gennaio. Da un’indagine di Confesercenti risulta che gli sconti saranno applicati da circa 280mila attività commerciali: il 56% dei negozi partirà con il -30%, mentre il resto praticherà riduzioni iniziali comprese tra il 40 e il 50 per cento. Budget medio di spesa: 150 euro a consumatore....

Saldi invernali 2018 - domani si parte : Roma, 1 gennaio 2018 - Il 2018 parte con lo sconto . Non abbiamo fatto a tempo a smaltire il cenone di Capodanno che parte la sarabanda dei Saldi invernali , Tra domani e sabato prenderanno il via in ...