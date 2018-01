Salario minimo legale - Matteo Renzi lancia la proposta Pd : "Tommaso Nannicini ci sta lavorando, e su Avvenire di oggi trovate il suo intervento in cui rilancia una proposta alla quale tengo molto: il Salario minimo". In questo modo il segretario Pd, Matteo ...

I disastrosi effetti di Salario minimo ed equo compenso sui lavoratori più deboli : Ogni apertura alla concorrenza, anche la più piccola, genera la tentazione, per chi è già dentro, di rialzare gli steccati. Sono anni che i professionisti, e in particolare gli avvocati, tentano di ...

Dal Salario minimo allo Ius soli. I millennials del Pd presentano le loro idee a Renzi : L'obiettivo è limare quelle piccole grandi disuguaglianze e malfunzionamenti che tarpano le ali alla nostra generazione e rendono la politica tragicamente lontana dai giovani". Insomma, se Renzi ...

Svizzera - in Canton Ticino Salario minimo da 3mila euro ma c’è chi si lamenta : “E’ troppo poco per fermare gli italiani” : La Svizzera introduce un salario minimo, e che salario: 19 franchi l’ora che fanno 3mila euro al mese. E’ questa la cifra che un lavoratore del Canton Ticino, dal cassiere al postino, presto dovrà portare a casa a fine mese. Per legge. E se qualcuno al di là del confine già urla che “è troppo poco”, agli italiani sembrerà roba dell’altro mondo, giacché da Bellinzona in giù non esiste nulla di simile. Gli unici minimi sono ...

Londra - tribunale obbliga Uber a dare ferie e Salario minimo ai suoi autisti : La sentenza del tribunale d'appello del lavoro di Londra gela Uber, stabilendo che gli autisti non sono propriamente lavoratori autonomi

Uber - prima sconfitta in aula : dovrà riconoscere ferie e Salario minimo agli autisti : prima sconfitta in tribunale per Uber. La società californiana dovrà garantire ai suoi autisti ferie e salario minimo. Lo ha deciso il giudice del lavoro britannico, nella sentenza con cui rigetta l'...