Sacchetti per frutta e verdura a pagamento | rivolta e trucchetti contro la nuova

Nel 2018 pagheremo i Sacchetti biodegradabili al supermercato : aumento fino 12 - 51euro : Oscillerà fra 4,17 e 12,51 euro il prezzo che ogni famiglia dovrà aggiungere quest'anno alla spesa alimentare fatta in supermercati e ipermercati. Dal 2 gennaio, infatti, si pagano i sacchetti biodegradabili e compostabili per frutta, verdura, carne e pesce. A fare la stima su questo ulteriore peso al budget familiare è l'Osservatorio di Assobioplastiche. Questo ha compiuto una prima ricognizione nella grande distribuzione, ...

Sacchetti bio per frutta e verdura - ecco quanto costeranno : Tra i 4,17 euro e i 12,51, considerando un costo minimo di 0,01 euro e uno massimo di 0,03 per busta. E’ quanto spenderanno le famiglie italiane in un anno per i Sacchetti biodegradabili e compostabili per il primo imballo alimentare, introdotti con la legge 123/2017 entrata in vigore il 1 gennaio 2018, secondo Assobioplastiche che ha effettuato, attraverso il proprio Osservatorio, una prima ricognizione di mercato sui prezzi dei Sacchetti ...

Ambiente - Assobioplastiche : costo dei Sacchetti fino a 4 - 5 euro l’anno a persona : “Le prime rilevazioni del nostro Osservatorio presso la grande distribuzione ci indicano posizionamenti di prezzo compresi tra gli 0,01 e gli 0,03 euro a sacchetto che, in base agli attuali consumi e ai ben noti sprechi delle suddette buste, stimati in circa 9 miliardi di pezzi/anno, ossia 150 pro capite, potrebbero comportare una spesa compresa tra 1,5 euro/anno e 4,5 euro/anno a persona“: lo dichiara Marco Versari, presidente di ...

