Sacchetti per frutta e verdura a 1 centesimo nelle Coop di Arezzo

Sacchetti per frutta e verdura a pagamento - scatta la protesta sui social. Il governo : atto di civiltà : Scoppia la polemica sui Sacchetti riciclabili a pagamento per frutta e verdura, obbligatori per legge dal primo gennaio. Il costo che ogni famiglia dovrà aggiungere alla spesa alimentare fatta...

Sacchetti per frutta e verdura a pagamento : come funziona nel resto d’Europa? : Sacchetti per frutta e verdura a pagamento: come funziona nel resto d’Europa? L’introduzione dell’obbligo di pagamento dei Sacchetti biodegradabili e compostabili per frutta e verdura ha fatto scoppiare un’accesissima polemica in Italia. La norma origina dal recepimento di una direttiva europea. Ma come funziona nel resto dell’Ue? I Sacchetti sono divenuti a pagamento per tutti?Continua […] L'articolo Sacchetti per ...

Sacchetti biodegradabili per la frutta - si pagano solo in Italia : A conti fatti l'Italia è stata più realista del re. È andata oltre quello che prevedeva una direttiva comunitaria del 2015. Disposizione che incoraggia i Paesi membri a un giro di vite contro i ...

I Sacchetti della discordia : tutte le bufale sugli shopper bio : In Italia si possono acquistare bioplastiche da diverse aziende della chimica verde mondiale e nel mondo ci sono almeno una decina di aziende chimiche che producono polimeri compostabili con cui si ...

I Sacchetti della discordia : tutte le bufale sugli shopper bio : Nuova stangata ai danni dei consumatori, ennesimo favore politico a un imprenditore. I nuovi sacchetti biodegradabili e compostabili a pagamento, entrati in vigore dal 1 gennaio 2018 per imbustare ortofrutta, carne, pesce, pane, dividono gli italiani che si scatenano, soprattutto sui social. C’è chi li sostiene e chi, invece, ha molti dubbi al riguardo, e non aiutano alcune affermazioni che circolano in queste ore: dalla cosiddetta ‘tassa ...

