Sacchetti della spesa a pagamento | Unione Commercianti | ' Non deve essere solo un costo'

La rivolta dei Sacchetti della spesa. Solo in Italia si pagano. E gli italiani insorgono - sui social e non solo : I sacchetti biodegradabili sono prodotti da diverse aziende Italiane che praticamente li hanno inventati e li vendono in tutto il mondo. "Basta polemiche strumentali. Basta fake news sul l'...

Sacchetti della frutta a pagamento - l'Europa non ci ha chiesto un bel nulla : Da EuropaToday - Sgombriamo subito il campo dagli equivoci: l'Europa in tutta questa vicenda c'entra poco. E di sicuro, non ha imposto all'Italia

I Sacchetti della discordia : tutte le bufale sugli shopper bio : In Italia si possono acquistare bioplastiche da diverse aziende della chimica verde mondiale e nel mondo ci sono almeno una decina di aziende chimiche che producono polimeri compostabili con cui si ...

I Sacchetti della discordia : tutte le bufale sugli shopper bio : Nuova stangata ai danni dei consumatori, ennesimo favore politico a un imprenditore. I nuovi sacchetti biodegradabili e compostabili a pagamento, entrati in vigore dal 1 gennaio 2018 per imbustare ortofrutta, carne, pesce, pane, dividono gli italiani che si scatenano, soprattutto sui social. C’è chi li sostiene e chi, invece, ha molti dubbi al riguardo, e non aiutano alcune affermazioni che circolano in queste ore: dalla cosiddetta ‘tassa ...

Sacchetti ecologici della spesa : cosa prevede la legge e quanto ci costeranno : Tra i tanti aumenti di spesa con cui dovranno fare i conti i consumatori nel nuovo anno , bisogna inserire a pieno titolo quello riguardante i Sacchetti ecologici con cui d'ora in avanti, nei ...

Rassegna stampa 3-1-2018. La guerra dei Sacchetti della frutta a pagamento : i clienti infuriati : Repubblica Cronaca interna, consumi . Tra i clienti alle prese coi nuovi sacchetti per la frutta. 'Ora pure questi ci tocca pagare". I commercianti: 'Se dipendesse da noi li daremmo gratis". ...

Il caso dei Sacchetti biodegradabili a pagamento : tra bufala Renzi e costi sulla busta della spesa : In queste ore si parla moltissimo dei sacchetti biodegradabili a pagamento, considerando che la percezione di tanti consumatori è che si tratti di una bufala, magari legata ad una figura come Renzi stando a diversi quesiti che si possono individuare sui social. Solitamente noi di OptiMagazine siamo soliti individuare le notizie fake proprio per mettere in guardia i nostri lettori, ma quella delle buste della spesa a pagamento a quanto pare è ...

Sacchetti della frutta a pagamento : cosa prevede la nuova legge : Ve lo avevamo già detto: dal 1° gennaio 2018 i Sacchetti utilizzati per imbustare ...

Sacchetti della frutta a pagamento : cosa prevede davvero la nuova legge : Ve lo avevamo già detto: dal 1° gennaio 2018 i Sacchetti utilizzati nei supermercati per...

Buste della spesa a pagamento da oggi : quanto costerà la tassa sui Sacchetti bio : Pubblicità Pubblicità Da oggi, 1° gennaio 2018, anche le #Buste della spesa per frutta e verdura saranno a pagamento . Col nuovo anno, infatti, entra in vigore la norma che mette al bando i sacchetti ...

